Barbora Zpěváčková, Novinky

„Dopadlo to bohužel tak, jak se dalo očekávat. Hnutí ANO se odmítalo vzdát představy, že premiérem bude trestně stíhaný estébák, vítěze voleb podpořily jen dvě strany. 28 let po svobodných volbách bylo prolomeno tabu a k vládní moci se dostává komunistická strana,“ komentoval to předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek krátce poté, co druhá vláda Andreje Babiše dostala důvěru.

„Je to špatná vláda pro Českou republiku, je to polokomunistická vláda. Je to vláda, která je neúplná, chybí obsazení tak důležitého postu, jako je ministr zahraničí. Nemá vlastní programové cíle,“ kritizoval vládu šéf ODS Petr Fiala.

Podle někdejšího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga (TOP 09) je to pozoruhodná událost. „Skončila republika. Je to druhá Česká republika. Andrej Babiš bude vést stát jako vůdce,“ konstatoval.

Jako kočka s kanárkem



Koalici hnutí ANO a ČSSD přirovnal ke kočce a kanárkovi. „Když dáte do jedné klece kočku a kanárka, tak bych chtěl vědět, jak ten kanárek bude kočku kontrolovat,“ připodobnil vztah koaličních partnerů.

Podobně noční dění ve Sněmovně komentoval předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. „Dnešním hlasování končí Česká republika, začíná druhá Česká republika,“ litoval.

Předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek doplnil, že Andrej Babiš posunul ČR na východ směrem k Rusku. Podle Bartoška nyní přijde souboj o svobodu veřejnoprávních médií a o Senát.

„Je to vláda, která vznikla pletichařením. Je to vláda, do které značně mluvil prezident Miloš Zeman. Tato vláda bude trvat tak dlouho, jak bude trvat ekonomická konjunktura. V případě, že nastane ekonomický propad, tak na rozdávání nebude dost peněz a vláda půjde z kopce,“ uvedl předseda hnutí STAN Petr Gazdík.