Poche stále počítá s ministerským křeslem. Navzdory Zemanovi, ANO i části ČSSD

Europoslanec Miroslav Poche (ČSSD) neuvažuje o tom, že by se vzdal ambice obsadit křeslo ministra zahraničí. Poche to v pondělí napsal Novinkám v reakci na slova prvního místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly. Ten uvedl, že by se měl europoslanec nominace vzdát.