Byl jeden seznam ministrů, a byl v něm Poche, tvrdí Babiš

Když premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek ráno uváděl Jana Hamáčka (ČSSD) do křesla ministra zahraničí, odmítl, že by existoval druhý seznam ministrů, který by poslal na Hrad. Babiš prý prezidentovi Miloši Zemanovi dal jen jeden návrh a v něm figurovalo jméno Miroslava Pocheho (ČSSD).