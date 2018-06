Barbora Zpěváčková, Novinky

Pro zamítnutí návrhu v prvním čtení zvedlo ruku 92 ze 142 přítomných poslanců, proti jich bylo 33. Kromě poslanců ANO, komunistů a SPD byli pro zamítnutí i dva poslanci ODS a jeden z ČSSD.

„Stínová koalice ANO, KSČM a SPD dnes zamítla pirátský návrh nominačního zákona, jehož ambicí bylo zprůhlednit obsazování postů ve státních a polostátních firmách. K zamítnutí zákona proti politickým trafikám dochází v době, kdy si vláda zajišťuje důvěru od komunistů,“ zlobil se předkladatel návrhu Jakub Michálek (Piráti).

Motivace je zřejmá, tvrdí Michálek



Zdůraznil, že hlasy pro důvěru by měla nová vláda získat právě díky trafikám pro komunisty v dozorčích radách firem ovládaných státem. „Motivace (premiéra Andreje) Babiše pro vykostění našeho nominačního zákona je zřejmá,” zdůraznil Michálek.

„Sněmovna hlasovala o politických trafikách, Andrej Babiš odešel a jeho poslanci zákon potopili. Mám pocit, že si na bojovníka proti korupci jen hraje, a když se má skutečně přijmout relevantní opatření, tak strčí hlavu do písku a na hlasování do Sněmovny ani nepřijde,“ uvedl k tomu šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Vláda vypouští dozorčí rady



Minulá menšinová vláda ANO už v polovině června schválila vlastní verzi nominačního zákona, který upravuje obsazování postů ve vedení státních firem.

„Navrhli jsme zamítnutí v prvním čtení, protože vláda připravila návrh lepší. To je jednoduchá odpověď,“ vysvětloval tehdy šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

Piráti chtěli uzákonit, aby ministerstva musela vybírat kandidáty do řídících a kontrolních orgánů firem až na výjimky ve výběrových řízeních. Nominace by pak posuzoval pětičlenný vládní výbor a jeho doporučení by bylo závazné.

Návrh, který připravilo hnutí ANO, se liší v tom, že vypouští dozorčí rady firem. Doporučení výboru navíc nemá být závazné, odpovědnost má nést ministr.