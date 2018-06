jas, ren, Novinky

Hamáček po převzetí resortu uvedl, že mezi jeho první úkoly bude vypořádat se GDPR v rámci probíhajícího legislativního procesu. Velkými tématy podle něj také budou migrace, boj proti terorismu, spolupráce s ostatními státy EU i doladit rozpočet.

Hamáček poděkoval policistům, hasičům i zaměstnancům české pošty i bývalému ministru Lubomíru Metnarovi (za ANO), který se přesouvá na resort obrany.

Hamáček: Chovance rád vyslechnu



Zda si nechá radit od bývalého ministra vnitra a současného poslance za ČSSD v Babišově vládě Milana Chovance, přesně neuvedl, ale pomoci se nebrání.

„Počítám s tím, že pokud mi budou chtít bývalí ministři za ČSSD poradit, budu čerpat z jejich zkušeností,“ uvedl Hamáček na resortu vnitra.

Po Hamáčkovi byli ve středu odpoledne následovat ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD), ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Uveden ještě bude ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD).

Na zahraničí v půl sedmé ráno



Ve čtvrtek v 6:30 bude Hamáček uveden ještě do úřadu ministra zahraničí a hodinu poté bývalý ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO), ten převezme ministerstvo obrany. Další nově jmenovaní ministři budou do úřadů uvedeni v pátek. Zbývající, kteří ve svém resortu zůstávají, již oficiální uvádění do úřadu nečeká.

Babišovu vládu ve středu jmenoval na Pražském hradě prezident Miloš Zeman. [celá zpráva]