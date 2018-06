ren, Novinky

„Vláda je nekompletní, má problematické personální složení a hlavní kvalifikací účasti v nové vládě je loajalita k Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi,” kritizoval novou vládu předseda ODS Petr Fiala. Problematické jsou podle něj především posty ministra dopravy Dana Ťoka a ministryně spravedlnosti Taťány Malé.

„Takové vládě by podle nás neměly vyslovit důvěru ani ostatní demokratické strany,” dodal Fiala s tím, že ODS tak určitě neučiní.

Nově jmenovaný kabinet nešetří ani menší opoziční strany. „Bude to zjevně vláda rozpočtové neodpovědnosti, protože na příští tři roky plánuje vysoké deficity i v průběhu růstu. Vláda bez respektu k právnímu státu. To vidíme například na zdanění církevních restitucí,” komentoval vznik vlády předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Starostové i lidovci ale připomínají, že po osmi měsících je již na čase, aby v ČR byla funkční vláda. „V posledních měsících jsme svědky čirého politikaření a politického vydírání, do kterého se zapojují i komunisté bažící po moci. Nutno říci, že ani prezident republiky k tomu moc nepřispívá,“ řekl předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

Urážka obětí komunismu a památky Milady Horákové

Většina politiků opět připomněla i symboliku data jmenování vlády, protože 27. června před 68 lety komunisté popravili Miladu Horákovou. A nyní poprvé od sametové revoluce se komunisté v podobě tolerance vlády opět dostávají k moci.

„Považuji to za špatný vtip a urážku všech obětí komunistického režimu. Pokud budeme na tragické chvíle naší historie zapomínat nebo je relativizovat, budeme odsouzeni je prožít znovu,” reagoval na jmenování nové vlády předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Podle lidovců bude ale nová Babišova vláda lepší než jeho jednobarevná končící. „Myslíme si, že to, co nás čeká, bude určitě lepší než to, co jsme zažívali doteď,” uvedl předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek.

Lidovci končící vládě vystavili i vysvědčení. Podle nich si vedla vláda na výbornou především v omezování veřejnoprávních médií, v uplatňování normalizačních praktik nebo v poddajném chování k prezidentovi.

Konec vládnutí této menšinové vlády v demisi je za dveřmi. Určitě si proto zaslouží vysvědčení. Jsou tam samé jedničky 1️⃣ pic.twitter.com/h9lGGRcXTk — KDU-ČSL (@kducsl) 26. června 2018



Piráti mají za to, že končící vláda nic pozitivního nepřinesla. „Kromě personálních čistek nepřinesla vůbec nic nového. Přišli s novinkou zamítnout dobrý návrh z opozice a chvilku poté přijít s vlastním, velmi podobným návrhem,” komentoval vládu místopředseda Pirátů Radek Holomčík.