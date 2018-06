Naďa Adamičková, Právo

A to přesto, že premiér Andrej Babiš (ANO) ho do svého oficiálního jmenovacího seznamu zaslaného kvůli dodržení dohody s ČSSD v pondělí prezidentovi zahrnul.

Nejmenování nasvědčuje i fakt, že Poche nedostal na dnešní slavnostní akt na Pražském hradě pozvání, což Právu sám přiznal. „Nikdo mě nepozval, tak proč bych tam chodil,“ poznamenal.

Domluvený scénář



Hrad je přitom v tomto směru takříkajíc z obliga, protože pozvání nominovaných ministrů zajišťuje Úřad vlády. Prezidentská kancelář má na starosti pouze pozvání šéfů parlamentních komor a případně dalších hostů.

Je tak zjevné, že jde o naplánovaný scénář, na kterém se domluvili hlavní aktéři, tedy prezident, premiér a šéf soc. dem. Jan Hamáček, a vědí o něm také komunisté, kteří mají vládu při důvěře aktivně podpořit.

Ze šéfů parlamentních komor dostal pozvání pouze předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Šéf Senátu Milan Štěch (ČSSD) v úterý potvrdil Právu, že mu pozvání opět nedorazilo. Opakuje se tak situace z prosince loňského roku, kdy prezident jmenoval první Babišovu vládu a druhý nejvyšší ústavní činitel chyběl. Ačkoli to tehdy prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček zdůvodnil tím, že vláda žádá o důvěru dolní komoru, Štěch naznačil, že to může být důsledek nepříliš idylických vztahů mezi oběma politiky. Předseda Senátu přitom patří k ostrým kritikům spolupráce soc. dem. s ANO.

Po nejmenování Pocheho tak do hry vstupuje náhradní řešení: řízením ministerstva zahraničí bude dočasně pověřen nový ministr vnitra Hamáček. Ten s Pochem počítá „v rámci vedení resortu“, což potvrdil už v neděli.

Komunisté na Hradě



O situaci v úterý mluvil s prezidentem na Hradě také šéf komunistů Vojtěch Filip, kterého doprovázel předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik. Filip i Kováčik na dotaz Práva odmítli schůzku jakkoli komentovat. Stejně tak předseda komunistů nechtěl mluvit o obsahu úterní schůzky s Babišem.

„KSČM nebude komentovat jednání o sestavování menšinové koaliční vlády hnutí ANO 2011 a ČSSD a její případnou toleranci z naší strany do rozhodnutí Ústředního výboru KSČM dne 30. června 2018,“ oznámili odpoledne komunisté v tiskovém prohlášení.

Je pravděpodobné, že oba politici hovořili jak o složení vlády, tak o postoji komunistů při hlasování. KSČM totiž v uplynulých dnech zapochybovala o nové ministryni spravedlnosti Taťáně Malé (ANO). Později ale své výhrady zpřesnila konstatováním, že o nominaci poslankyně nevěděla.

Filip si v úterní MfD také stěžoval, že Babiš nedodržel dohodu, která se týkala výměny členů dozorčí rady ČEZ. Toleranční patent, který má zaručit aktivní podporu komunistů menšinové vládě ANO a soc. dem., totiž mj. uvádí: „Obě strany konstatují, že jde o menšinovou vládu ANO a ČSSD, a tak KSČM nenavrhne do vlády své členy. To nejen nevylučuje konzultace o obsazení jednotlivých resortů mezi stranami dohody, ale předpokládá, že o obsazení funkcí ve vládě se povedou včasné konzultace a strany dohody budou dbát možného rizika střetu zájmů.“

Středeční nejmenování Pocheho tak znamená pro soc. dem. další debatu. Hamáček v úterý na dotaz novinářů připustil, že českou diplomacii může vést týden nebo i několik měsíců.

Babiš odmítá žalobu na prezidenta

„Žádný deadline jsme nestanovili,“ uvedl Hamáček s tím, že případný další postup bude řešit partajní předsednictvo, které se sejde v průběhu července.

Rychlá náhrada by měla předejít i jisté opoziční kritice, podle níž by premiér měl podat na prezidenta kompetenční žalobu kvůli nerespektování jeho návrhů. To prosazuje i část ČSSD, Babiš to ale odmítá.

„Není důvod. Na základě schůzky, kterou jsme absolvovali v Lánech, jsem splnil slib a závazek v rámci dohody s ČSSD a předpokládám, že dojde k náhradní dočasné alternativě, kdy pan Hamáček povede ministerstvo zahraničí,“ prohlásil v úterý premiér.

Přesto možnou náhradu za Pocheho prý soc. dem. zatím nehledá, tvrdí Hamáček. „Teď opravdu není důvod, proč bychom v této fázi měli měnit kandidáty ještě předtím, než padne rozhodnutí prezidenta,“ uvedl a dodal: „Soc. dem. udělala všechno v souladu s Ústavou a očekávám, že tak budou postupovat i všichni ostatní aktéři včetně pana prezidenta.“

Podle jednoho ze členů grémia soc. dem., který si nepřál být jmenován, straníci chtějí, aby v případě nejmenování Pocheho do křesla usedl člen strany.

Všichni poslanci ANO pro koaliční smlouvu

Poslanci ANO už podepsali koaliční dohodu. Jak Právu potvrdil Babiš, v případě jeho 78 poslanců nechybí jediný podpis. Podle šéfa klubu soc. dem. Jana Chvojky podepíše dokument i všech jeho patnáct kolegů. Všech 15 poslanců ČSSD podepíše koaliční smlouvu,“ slíbil Chvojka. K úterý ji podepsalo 14 poslanců soc. dem., Tomáš Hanzel podpis podle Chvojky připojí po návratu z ciziny.

Nově jmenovaná vláda se na prvním zasedání sejde už krátce po slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě. Ministry chce Babiš uvést do jejich úřadů do pátku, mezitím čeká premiéra klíčový summit Evropské unie k migraci v Bruselu.

Ve čtvrtek Babiš uvede do resortů šéfy vnitra (Jan Hamáček), zemědělství (Miroslav Toman, ČSSD), kultury (Antonín Staněk, ČSSD) a průmyslu a obchodu (Marta Nováková, ANO).