Barbora Zpěváčková, Novinky

Zeman nejprve přijal Pocheho a následně Hamáčka. Poté spolu oba politici ČSSD vystoupili na tiskovém brífinku.

„Pan prezident mi sdělil, že po jednání s panem europoslancem Pochem stále trvají výhrady k jeho nominaci,” uvedl Hamáček.

Nastínil, že je možné, že ministerstvo nakonec bude dočasně řídit on sám. „Je akceptovatelné, že pokud by prezident odmítl jmenovat pana europoslance Pocheho, tak by byl řízením ministerstva zahraničí pověřen předseda koaliční strany, který to má v gesci, tedy já,” připustil Hamáček.

Řekl, že vláda bez důvěry byla v Česku už dlouho. „Pokud chceme stabilní vládu, musíme najít řešení, které takovou situaci vyřeší,” vysvětloval.

Poche: Neshodneme se v názoru na migraci



Poche prohlásil, že s prezidentem se shodli na některých věcech v rámci zahraniční politiky, ale rozdílné názory přetrvávají, co se týče uprchlíků. „Strávil jsem s panem prezidentem více než hodinu a půl, diskutovali jsme možné aspekty fungování zahraniční politiky. Nenašli jsme shodu v oblasti migrační politiky,” konstatoval europoslanec.

Ohradil se proti předchozímu vyjádření mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka. „Překvapila mě velmi ostrá vyjádření pana mluvčího, že jsem obviněn z korupce. Přijde mi to krajně nevhodné,” prohlásil Poche s tím, že za jiných okolností by se bránil právně, ale nyní nechce komplikovat situaci. Navíc při rozhovoru se Zemanem o tom podle něj řeč nebyla.

Ovčáček po schůzce zveřejnil tiskové prohlášení, v němž uvedl, že prezident seznámil Pocheho s výhradami k jeho nominaci, z nichž nejdůležitější byly dvě. „Prezident republiky zastává názor, že členem protimigrační vlády nemůže být podporovatel migrace a že členem protikorupční vlády nemůže být ten, kdo je obviňován z korupce,“ stojí v Ovčáčkově tiskové zprávě.

Poche při lednových prezidentských volbách otevřeně podpořil Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše.