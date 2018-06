Karolina Brodníčková, Právo

Špičky ČSSD se připravují na to, že Zeman Pocheho odmítne. Podle informací Práva však náhradníka nechystají, diskutovanou variantou je opět výměna resortů. Poche se se Zemanem setká na zámku v Lánech v 15 hodin, o dvě hodiny později přijede na jednání Hamáček.

„Přijmu pana Hamáčka, ale přijmu ho jako jednoho z nominantů soc. dem. na funkci ministra vnitra. Pak v tomto bohulibém úsilí budu pokračovat. Budu přijímat další nominanty, rád se s nimi seznámím. S výjimkou pana Pocheho neočekávám, že budou jakékoliv problémy,“ řekl ve čtvrtek novinářům Zeman při návštěvě Ústeckého kraje.

Již dříve avizoval, že požádá Pocheho, proti němuž mají výhrady také KSČM a premiér Andrej Babiš (ANO), aby se nominace na šéfa diplomacie vzdal. „Nepovažuji za korektní, abych výsledek jednání předjímal,“ podotkl však ve čtvrtek prezident.

Zeman Pochemu vyčítá názory na zahraniční a migrační politiku, tvrdí o něm, že je „sluníčkář“. Sám europoslanec se hodlá pokusit tyto rozpory překonat. „Neměl jsem možnost panu prezidentovi předložit své argumenty ani vize. Chci se bavit například o zvláštním summitu k migraci,“ řekl Právu Poche.

Divoké spekulace

ČSSD má v chystané vládě obsadit pět resortů – vedle zahraničí ještě vnitro, kulturu, zemědělství a práci se sociálními věcmi. Změny v obsazení ministerstev však provede i Babiš. Premiér však ještě nesdělil, kdo by v nové vládě měl za hnutí sedět.

Novinářům to neřekl ani Zeman. „Vím o seznamu ministrů, ale to neznamená, že ho budu sdělovat, protože seznam ministrů má sdělovat premiér. Předpokládám, že tak příští týden učiní,“ řekl prezident. Babiš ale nedávno oznámil, že jména zveřejní v pátek.

Pocheho v ČSSD na post ve vládě podporují i ti, kteří s jeho politikou obvykle nesouhlasí – např. předseda Senátu Milan Štěch nebo místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna. Hlas volající po výměně Pocheho zní naopak od prvního místopředsedy Jiřího Zimoly.

Uvnitř strany se nyní diskutuje o variantě, že by ČSSD navrhla hnutí ANO výměnu resortů a nabídla Pocheho například na dopravu místo Dana Ťoka (ANO), kterému se nepodařilo vyřešit problém s mýtným systémem a kritizují ho nejen soc. demokraté, ale i komunisté.

Na snímku předseda KSČM Vojtěch Filip, předseda ČSSD Jan Hamáček a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Jejich strany by měly zajistit vládě důvěru ve Sněmovně.

FOTO: Petr Horník, Právo

Pokud by ANO na výměnu resortů nekývlo, Poche by mohl údajně nahradit jiného z kandidátů za ČSSD.

Tento týden europoslanec žertoval, že zkušenosti i vzdělání by mu umožnily zhostit se řízení např. ministerstva zemědělství, kam má přitom usednout „zemanovec“ a „zimolovec“ Miroslav Toman.

Nabízí se však otázka, kdo by v takovém případě vedl ministerstvo zahraničí. Prozatím se uvnitř ČSSD počítá s tím, že by byl řízením pověřen Hamáček.

Taková spekulace se však některým jiným funkcionářům ČSSD zdá příliš divoká. „Ať se na mě nikdo nezlobí, ale pořád by měl pan Poche lepší kvalifikaci na ministra zahraničí než na ministra dopravy nebo jiného ministra,“ řekl Právu šéf ústecké ČSSD Miroslav Andrt.

My jména transparentně zveřejnili, prošli si pětitýdenním martyriem, kdy se o vládě debatovalo. Na rozdíl od pana premiéra není Poche trestně stíhaný a nemá pozitivní lustrační osvědčení. Miroslav Andrt, šéf ústecké ČSSD

Hamáčkovi by nedoporučil, aby z nominace Pocheho na post šéfa diplomacie vycouval.

„Není pro to důvod. Prostě by to mělo platit a mělo by se na tom trvat. My jména transparentně zveřejnili, prošli si pětitýdenním martyriem, kdy se o vládě debatovalo. Na rozdíl od pana premiéra není Poche trestně stíhaný a nemá pozitivní lustrační osvědčení,“ dodal.

Nápad, že by si ČSSD vyměnila s ANO ministerstva, se Andrtovi nelíbí. „Pokud by to ke změnám směřovalo, muselo by to být velice dobře odůvodněné. Jestli vadí konkrétně náš jeden člověk, tak bude nejspíš vadit v jakémkoliv resortu,“ podotkl.

Se stažením nominace Pocheho by měla problém i jeho domovská pražská organizace ČSSD. „Není k tomu důvod. Proč? Ten problém má Babiš a ať si ho vyřeší s komunisty i se Zemanem. Předseda vlády sestavuje vládu, vyjednává pro ni podporu. My se s ním na něčem dohodli, to se odhlasovalo. Míč je na jeho straně,“ řekl Právu šéf pražské ČSSD Petr Pavlík.

Výměna ministerstev by však Pavlíkovi nevadila. „Pokud by to bylo za resort, který je silnější,“ zdůvodnil to.

Grémium se sejde v úterý



Kandidát na ministra práce a sociálních věcí a šéf ČSSD na Vysočině Petr Krčál se domnívá, že jakýkoliv další postup musí zvolit celé vedení. Gré­mium ČSSD je svoláno na úterý ráno.

Krčál připouští i výměnu nominanta na post šéfa diplomacie. „Je potřeba jednat. Zatím se nesešlo užší ani širší vedení, aby nominace změnilo. Bude záležet na panu předsedovi Hamáčkovi, co vyjedná. Potom by se mělo sejít vedení ČSSD a rozhodnout o další strategii,“ řekl Právu Krčál.