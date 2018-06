ren, hro, Novinky

Babiš, který původně plánoval po schůzce vystoupit před novináři přímo v Lánech, nakonec ze zámku odjel bez jediného slova. Ke schůzce se vyjádřil až v pět odpoledne na brífinku v Lánech, kde vysvětlil, že před branami na něj čekali pro něj dobře známí lidé, „kteří jen pokřikují stejné věci”, čemuž se prý chtěl vyhnout.

Přichystaných mikrofonů se proto po schůzce chopili zástupci sdružení Milión chvilek pro demokracii, kteří chtěli Babišovi na místě předat petici za slušného premiéra. Tu podepsalo přes 250 tisíc lidí. I oni - stejně jako zástupci médií - však ostrouhali.

Lány, právě teď! Zásadní setkání zahájeno. Pan prezident přijal předsedu vlády Andreje Babiše. pic.twitter.com/qZf026Ag2v — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 17. června 2018

ČSSD Pocheho navrhla na ministra zahraničí a na své nominaci trvá. Vládu by v případě jeho angažmá nepodpořili ani komunisté, čímž prý překvapili šéfa ČSSD Jana Hamáčka. Ten o takové podmínce dosud neslyšel. [celá zpráva]

Babiš pro sobotní Právo uvedl, že Pocheho prezidentovi ani nenavrhne. V sobotu na Facebooku svůj „podraz” vysvětloval. „Představy pana Pocheho o migraci jsou v zásadním rozporu s mými představami. Proto nemohu pana Pocheho navrhnout,” uvedl Babiš a vyzval Pocheho, aby se nominace vzdal. [celá zpráva]

Ke jmenování pana Miroslava Pocheho mi dovolte říct pár věcí, které ale asi víte. Členové ČSSD hlasovali o vstupu do... Posted by Andrej Babiš on Saturday, June 16, 2018

S Pochem vyjádřili zásadní nesouhlas i komunisté. „Řekli jsme to panu Hamáčkovi už před tím, než bylo spuštěno referendum. Miroslav Poche je překážkou pro KSČM,” uvedl v neděli v České televizi předseda komunistů Vojtěch Filip a dodal, že v takovém případě by důvěru vládě při hlasování ve Sněmovně nevyjádřili.

Koalice v ohrožení



Podle Hamáčka může tento spor ohrozit koaliční spolupráci, a to i přesto, že se ve vnitrostranickém referendu ČSSD vyslovila pro vstup do vlády. [celá zpráva] „Na žádném jednání nezaznělo, že by KSČM nepodpořila vládu, pokud v ní bude Miroslav Poche. Dá se říct, že je to závažný problém, který může koalici ohrozit,” řekl Hamáček.

Babiše v Lánech vítala asi desítka protestujících lidí s červenými trenýrkami.

V Lánech Babiše přivítala asi desítka lidí s červenými trenýrkami, kteří tím protestují proti směřování ČR pod jeho a Zemanovým vedením. K vidění jsou různé transparenty mířící proti vzniku vlády pod šéfem ANO či připomínající základní společenské hodnoty. „Hanobit hanebnost je morální povinnost”, hlásá například jeden z nich. Lidé na místě hrají české písně.

Rudé trenýrky jako symbol odporu vůči prezidentovi zvolila kdysi umělecká skupina Ztohoven, Zeman jejich artefakt vyvěšený v roce 2015 namísto prezidentské standarty nad Hradem v týdnu teatrálně spálil. [celá zpráva]

ČSSD by ve vládě měla získat pět křesel. Kromě ministerstva zahraničí dále ministerstvo práce a sociálních věcí, kultury, vnitra a zemědělství. Objevují se také informace, že by ČSSD mohla žádat výměnu ministerstva zahraničí za resort obrany. [celá zpráva] Rošádu v rozdělení resortů však Hamáček popírá.