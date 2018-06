Jan Martinek, Právo

Ten by měl rovněž rozhodnout, jestli poslanci KSČM při hlasování o důvěře, které se odehraje 11. července, odejdou ze sálu, a tím sníží kvorum, nebo budou aktivně hlasovat pro vznik kabinetu.

„Dostal jsem za úkol jednat o dohodě o toleranci a okamžitě to jednání zahájím,“ řekl po jednání předseda KSČM Vojtěch Filip. Výkonný výbor podle něj ve věci tolerance vlády rozhodl jednoznačně, jen dva hlasující se zdrželi.

Komunisté k sedmi podmínkám, které už zanesli v tzv. tolerančním patentu s ANO, přidali další. Ve shodě s prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem odmítají europoslance Miroslava Pocheho coby ministra zahraničí.

„Miroslav Poche nezaručuje nezávislou zahraniční politiku ČR, jak si představujeme. Jeho hlasování o kvótách je pro naše členy absolutně nepřijatelné,“ uvedl Filip.

Pojistka pro návrhy KSČM



Komunisté také chtějí, aby jejich programové priority vláda předložila nejpozději půl roku před koncem volebního období. KSČM se tak jistí proti tomu, aby návrhy z jejich dílny nepadaly pod stůl, jak tomu podle nich bylo v uplynulém volebním období.

„Požadavek je na to, aby ty věci, které jsou součástí našich programových priorit, byly předloženy nejpozději šest měsíců před skončením volebního období, aby se stihl celý legislativní proces,“ uvedl Filip. „Případná vratka Senátu a vrácení zákona prezidentem, to u nás šest měsíců trvá,“ připomněl.

„Jde nám o to, aby návrh poslanců KSČM neležel ve Sněmovně a nebyl odsouván ze schůze na schůzi, aby nakonec nebylo nic projednáno,“ dodal Filip.

„Dohoda stojí na principu umožnění vzniku té vlády a toleranci v průběhu volebního období s tím, že našich sedm programových priorit zůstane v programovém prohlášení vlády,“ řekl Filip.

Komunisté se podle něj nezavazují podpořit vládní zákony, které by se neshodovaly s jejich programem. S ANO a ČSSD si komunisté často nerozumí v zahraniční politice, ve sporu byly například v otázce rozšiřování české účasti na zahraničních misích.

Pohrůžka nedůvěrou



„Upozorňujeme, že některé vládní kroky v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky nejsou v souladu s prioritami ČR. Tam si bude muset menšinová vláda hledat podporu jinde,“ řekl novinářům lídr komunistů.

Rozšiřování vojenských misí už schválil parlament na návrh první Babišovy vlády. Další podmínku komunistů, tedy zdanění náhrad církevních restitucí, už projednává Sněmovna ve druhém čtení.

Komunisté požadují schválení zákona o obecném referendu, navyšování minimální mzdy, valorizaci důchodů a ukončení bytové krize výstavbou obecních bytů. Jsou rovněž zásadně proti navyšování spoluúčasti pacientů ve zdravotnictví. Stát by měl podle KSČM vlastnit přírodní zdroje jako například vodu, aby nepřešly do zahraničních rukou.

Pokud by podle Filipa vláda během volebního období toleranční patent porušila, je KSČM připravena kabinetu vypovědět poslušnost a hlasovat pro nedůvěru vládě. „Na těch 101 hlasů bychom určitě dosáhli,“ pohrozil Filip.

Konec nepolitické politiky



Filip v pátek odmítl, že by výměnou za toleranci vlády komunisté požadovali umístit své lidi do dozorčích rad státních firem. Podle něj jde KSČM o to, aby na těchto postech usedli nominanti všech politických stran podle poměrného zastoupení. „V nominačním zákonu budeme uplatňovat konec nepolitické politiky,“ řekl.

Strany souhlasí s tím, že KSČM má právo navrhnout obsazení některých funkcí, aby mohla po dobu působení tolerované vlády plnit svou kontrolní roli toleranční patent



Právo už ale v polovině května citovalo z dokumentu tolerančního patentu, kde výslovně stojí: „Strany souhlasí s tím, že KSČM má právo navrhnout obsazení některých funkcí, aby mohla po dobu působení tolerované vlády plnit svou kontrolní roli, zejména ve vnitřních a vnějších kontrolních orgánech centrálních orgánů a přímo řízených organizací, a to podle jednotlivých věcných částí programového prohlášení.“

Pokud při hlasování o důvěře zvednou společně s ANO i ČSSD ruku i komunističtí poslanci, získá nová vláda 108 hlasů. Kdyby se ale KSČM rozhodla jen odejít ze sálu, a tím snížit kvorum, potřeboval by kabinet 93 hlasů. A právě přesně tolika poslanci ANO s ČSSD disponují, budou tedy potřebovat každý hlas.