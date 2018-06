Soc. dem. proti Zemanovi: Na Pochem trváme, sdělil Hamáček

Sociální demokracie bude trvat na tom, aby byl ministrem zahraničí europoslanec Miroslav Poche i přes to, že k němu má výhrady prezident Miloš Zeman. Šéf soc. dem. Jan Hamáček to řekl na tiskovém brífinku, na kterém zároveň oznámil výsledky referenda o vstupu do vlády s ANO. ČSSD na koalici s Andrejem Babišem kývla, Poche ale může vznik vlády zkomplikovat.