Vyplývá to z květnového volebního modelu agentury Kantar TNS pro ČT, zveřejněného v neděli. Podle něj by babišovci měli proti dubnu o 3,5 procenta méně a získali by 27 procent, druhá ODS by o 1,5 procenta posílila na 16 procent.

Podle analytiků zlom pro ANO nastal v březnu, do té doby babišovci posilovali. „Poslední měření potvrzují prohlubující se propad voličské přízně hnutí. Model odhaluje pokračující rostoucí trend podpory ODS. Přičemž je patrné, že voliči přechází od hnutí ANO v poslední době právě k ODS,“ uvedla agentura.

ČSSD by dostala jen sedm procent

Ostatní strany proti minulému měsíci nezaznamenaly výraznější změnu. Třetí by byli piráti se 14,5 procenta, čtvrtí okamurovci s devíti procenty a na pátém místě komunisté se 7,5 procenta.

ČSSD, která v pátek rozhodne, zda vstoupí do vlády s Babišem, by volilo jen sedm procent lidí, soc. dem. by tedy nedosáhla ani svého volebního výsledku.

Potvrzuje se propad ANO a je patrné, že voliči hnutí přechází k ODS. Kantar TNS

Proti květnovému výsledku CVVM, který soc. dem. přisoudil 13 procent, jde o vážné varování Lidovému domu. Zatímco minulý týden sociální demokraté číslo považovali za důkaz, že debata v ČSSD vybudila voliče, nynější průzkum jejich naděje nepotvrdil.

Pětiprocentní hranici do Sněmovny by ještě těsně překročili Starostové a nezávislí s 5,5 procenta a TOP 09 s pěti procenty. Lidovci by se čtyřmi procenty vypadli z vysoké politiky. Statistická chyba je kolem 1,3procentního bodu pro strany s nízkým ziskem a tři procentní body pro partaje s vysokými preferencemi.

Podle odhadů Práva by ANO mělo 73 poslanců, ODS 36 křesel, piráti 33 postů, okamurovci 18 mandátů, KSČM 14 zástupců, sociální demokraté 13 křesel, STAN sedm míst a TOP 09 šest postů.

Vláda bez důvěry půl roku tolik nevadí

Průzkum ukázal, že ochota jít volit zůstává vysoká, tedy 74 procent. To je podle agentury dáno povolební situací a vyjednáváním o kabinetu.

Pokud by ČSSD nevstoupila do vlády, 29 procent by vidělo jako řešení předčasné volby, 14 procent lidí se vyslovilo pro vládu ANO s KSČM a SPD, 25 procent pro kabinet s jinými stranami bez účasti Babiše. Úřednickou vládu zmínila desetina dotázaných, sedm procent by hledalo řešení v jiné možnosti jako menšinové vládě.

S opětovným jmenováním Babiše premiérem souhlasí 40 procent, přitom v únoru to bylo 56 procent. Naopak lidem méně vadí, když několik měsíců vládne kabinet bez důvěry. Analytici to vysvětlují zkušeností s Babišovou vládou.

Zatímco v únoru podle 44 procent takový kabinet neměl vládnout déle než tři měsíce, v květnu tento názor sdílelo 36 procent dotázaných. Ne déle než půl roku by kabinet bez důvěry neměl vládnout podle 23 procent lidí (v únoru 25 procent).

Naopak pro dlouhodobější vládnutí bez důvěry by nyní mělo pochopení méně lidí. Vládnout ne déle než rok bez důvěry může kabinet podle devíti procent dotázaných (v únoru sedm procent) a více než rok podle 24 procent (v únoru 20 procent).

Žádné změny u zahraničních misí



Agentura se ptala i na souhlas s navýšením počtu českých vojáků v Iráku, Afghánistánu nebo Mali. Pro navýšení se vyslovilo 29 procent lidí, současný stav by ponechalo 34 procent a pro stažení vojáků by bylo 30 procent dotázaných.

Pokud jde o zapojení do mise NATO v Pobaltí na střežení vzdušného prostoru, pro se vyslovilo 69 procent lidí, na přítomnost 290 českých vojáků, kteří se chystají do Lotyšska a Litvy, se ale agentura neptala.