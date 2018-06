ren, Novinky

„My jsme to v programu nikdy neměli, ale dlouhodobě s tím souhlasíme a předpokládám, že ČSSD se k tomu přidá – není to nové téma,” uvedl v pondělí dopoledne Andrej Babiš s tím, že se o takové podmínce s KSČM v rámci jednání o vládní podpoře nebavili.

Církevní restituce podle něj v některých případech dokonce probíhají „nestandardně”. „Jsou informace, že se údajně vydává i majetek, který možná neměl být předmětem restitucí,” dodal bez dalších podrobností Babiš.

Pokud by ANO a ČSSD pro zdanění náhrad církevních restitucí ve Sněmovně nehlasovaly, komunisté by jejich menšinovou vládu nepodpořili. V neděli to v České televizi řekl místopředseda strany Pavel Kováčik. [celá zpráva]

Zdanění náhrad církevních restitucí prosazovala před volbami v roce 2013 také ČSSD. Nakonec kvůli vládní koalici, ve které byla kromě ANO i KDU-ČSL, od tohoto bodu ustoupila.

Jedná se již o druhou podmínku, kterou si komunisté pro toleranci vlády kladou. První z nich bylo, že nepodpoří vládu, která se v programovém prohlášení zaváže ke zvyšování počtu pojáků v zahraničních misích. Sněmovna ale v pátek i přes nesouhlas komunistů navýšení počtu vojáků a posílení zahraničních misí schválila. Předseda KSČM Vojtěch Filip následně uvedl, že jim stačí závazky v návrhu vládního programu, a vládu tak i přes přehlasování podpoří. [celá zpráva]