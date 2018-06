Zemanova kancelář by měla dostat příští rok z rozpočtu méně. Mynář je spokojen

Kancelář prezidenta republiky (KPR) by podle návrhu rozpočtu měla mít k dispozici příští rok 389,4 miliónu korun, tedy asi o 110 miliónů korun méně než letos. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu na příští rok, informovala ČTK. Rozdíl mezi letošním rozpočtem a návrhem na příští rok souvisí s vysokou investicí do sanace svahů u vodní nádrže Klíčava v Lánské oboře, řekl hradní kancléř Vratislav Mynář.