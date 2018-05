zpe, Novinky

Lidovci chtěli zakázat poutače na pohřební služby na přístupových cestách k nemocnicím či areálům sociálních zařízení a to půl kilometru od vchodu. Podle KDU-ČSL jsou takové poutače neetické. „Pohřební služby se nechovají eticky,“ hájil předlohu poslanec Jan Čižinský (za KDU-ČSL).

Za normu lobbovala i sociální demokratka Alena Gajdůšková. „Když jsem jela do nemocnice, kde mi umíral bratr, a viděla jsem ty velké billboardy, tak musím říct, že mi to velmi, velmi vadilo,“ uvedla.

Poslanec Bohuslav Svoboda (ODS) ale prohlásil, že nevidí věcné a etické důvody, proč takovou reklamu regulovat. Varoval také, že by kvůli zákazu mohly přijít žaloby. Navrhl proto předlohu zamítnout. Kromě zákonodárců z jeho klubu zvedli ruku pro smetení ze stolu i poslanci z SPD a hnutí ANO. Kdo jak hlasoval, si můžete prohlédnout zde.

„Nesmysl, nesmysl, nesmysl”



„Lidé neumírají jenom v nemocnicích,“ podotkl k tomu poslanec Milan Brázdil (ANO). „Ti, kteří umírají doma, mohou mít reklamu pod domem, a ti, co umírají ve špitále, ji musejí mít 500 metrů daleko? Je to nesmysl, je to nesmysl, je to nesmysl,“ prohlásil.

„Není to nesmysl, není to nesmysl, není to nesmysl,” odvětil mu vzápětí Čižinský. Se svými argumenty ale neuspěl.

V současnosti už je reklama na pohřební služby zakázána přímo v areálech nemocnic a zařízení sociálních služeb. Lidovci upozorňují na to, že se poutače přesunuly před vchody.