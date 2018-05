Barbora Zpěváčková, Novinky

V rámci jednání o programu schůze vystoupil Stanjura a požádal Babiše, aby vysvětlil postoj vlády k zahraničním misím české armády. „Zaznamenal jsem ve veřejném prostoru ústupky vzhledem ke komunistům. Pokud si chce budoucí polokomunistická vláda brát jako rukojmí armádu, rád bych o tom věděl,“ prohlásil Stanjura.

Dodal, že ODS podporuje zahraniční mise, ale tak zásadní rozhodnutí by podle něj měla dělat vláda s důvěrou. Babiš šéfovi poslanců ODS odvětil, že vláda mise projednala a schválil je Senát.

My jsme si s komunisty vysvětlili ten názor, je jasné, že chceme navyšovat naši přítomnost v Mali, Afghánistánu, Iráku. Andrej Babiš (ANO), premiér

„Nerozumím tomu vystoupení. Je návrh opozice, že to budeme projednávat v pátek. Pak opozice tvrdí, že to nemáme projednávat, protože jsme v demisi. My jsme připraveni to projednat, tak si rozmyslete, co chcete,“ opáčil Babiš.

„My jsme si s komunisty vysvětlili ten názor, je jasné, že chceme navyšovat naši přítomnost v Mali, Afghánistánu, Iráku. Pobaltí zůstanou stejné počty vojáků,“ dodal premiér.

Na Babiše ihned reagoval Stanjura. „Co máte udělat? Sehnat si tu důvěru, pane premiére. Nezískal jste jiný hlas než z vašeho hnutí,“ připomněl Babišovi.

„Pořád na něco čekáte, na sjezd ČSSD, na sjezd KSČM, na druhou část sjezdu ČSSD, na referendum,“ pokračoval ve výčtu. Zdůraznil také, že hnutí ANO neklade dostatečný důraz na plnění bezpečnostních závazků ČR a nesnaží se seriózně získat většinu.

Ve vodní nádrži je voda



„Jezdíte do krajů, zjistíte, že ve vodní nádrži je voda, ale důvěru nemáte,“ rýpl si Stanjura. Narážel tak na twitterový příspěvek ministryně financí Aleny Schillerové. Šéfka státní kasy v pondělí vyvěsila fotografii, na které pózuje s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou u vodní nádrže Švihov.

Jako první nám na Vysočině ukázali Vodní nádrž Švihov – největší vodárenskou nádrž ve střední Evropě a zdroj pitné vody pro Prahu a střední Čechy. V dubnu 2018 tu uzavřeli smlouvu na výstavbu nové filtrace granulovaným aktivním uhlím za více než miliardu korun. pic.twitter.com/jrYdTY5Ose — Alena Schillerová (@alenaschillerov) 28. května 2018

Přestřelka skončila s výsledkem, že o misích bude Sněmovna jednat v pátek, jak navrhla KDU-ČSL. Proti zařazení bodu byli komunisté, kteří už dříve deklarovali, že pokud vláda ANO a ČSSD bude stát za závazkem na posílení zahraničních misí armády, kabinet nepodpoří.

Na zahraniční mise už kývli senátoři, definitivní slovo má ale Sněmovna. Ministerstvo obrany plánuje novou misi do Pobaltí do roku 2020. Má se zvýšit počet zapojených vojáků v Iráku, Afghánistánu a Mali.