„To jsou přesně ty situace, na které jsme upozorňovali, že posloužíme jednorázově pro schválení důvěry vládě, a když dojde na lámání chleba, tak náš podíl bude prodán SPD. Jen mi to potvrdilo, že naše obavy jsou reálné a že členové by měli brát tyhle vzkazy od hnutí ANO velmi vážně,“ řekl Právu šéf ústecké krajské ČSSD Miroslav Andrt.

Podobná slova zvolil i předseda senátorského klubu Petr Vícha. „Potvrdily se naše obavy, že hlasovací mašina ANO a SPD a KSČM bude pokračovat. Teď záleží na tom, jak rozhodnou naši členové, nic jiného se nedá dělat,“ komentoval to pro Právo.

Zvedlo mě to ze židle poslanec Ondřej Veselý

Proti vládě hodlá hlasovat i královéhradecký hejtman Jiří Štěpán. „Je patrné, že se hlasovací koalice nerozbila. Mně připadá zvláštní, když ANO domlouvá koalici s ČSSD, ale hlasuje jinak, a dává tak najevo, že o ČSSD vlastně nemá zájem,“ řekl Právu.

Poslanec Ondřej Veselý se kvůli hlasování rozčílil. „Zvedlo mě to ze židle. Já už den předtím hlasoval v referendu proti vládě. Ale toto hlasování ANO a SPD jen potvrdilo mé obavy, že ve chvíli, kdy zvedneme ruku pro vládu, tak angažmá ČSSD skončí, protože vláda získá důvěru a nebude síla, která by vládu shodila,“ poznamenal.

Podle Veselého se pakt mezi ANO, SPD a komunisty potvrdil ve Sněmovně i při středečním hlasování o služebním zákoně. [celá zpráva]

Hlasování ,koalice novičok‘ mě dost otrávilo šéf klubu ČSSD Jan Chvojka

„Obávám se, že tato jejich koalice bude pokračovat dál i poté, co bychom vyslovili důvěru vládě,“ dodal.

Foldyna už prý bude loajální



Přímo na úterním jednání reagoval na hlasování klub ČSSD tím, že nepodpořil celý program schůze Sněmovny. Předseda ČSSD Jan Hamáček Právu řekl: „Věřím, že kolegové z hnutí ANO vědí, že běží stranické referendum, a zvažují dopady svých kroků.“

Středočeská konference ČSSD v Kladně podpořila vstup do menšinové vlády s ANO.

Situace se dotkla i šéfa klubu ČSSD Jana Chvojky. „Hlasování ,koalice novičok‘ mě dost otrávilo. Pro ČSSD je to varování,“ podotkl pro Právo.

Místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna, který hlasoval s ANO, SPD a KSČM proti zařazení kauzy na program, Právu sdělil, že nechtěl posilovat protizemanovskou rétoriku pravice.

„Všechno bylo o novičoku řečeno. Slyšeli jsme vyjádření tajných služeb, prezidenta, politických subjektů, tak nevím, proč by měl někdo teď exhibovat. Co nového by to přineslo? Je to jen politické gesto pana Kalouska a ODS,“ řekl Foldyna Právu.

Místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna

Nepředpokládá, že by někdy opět hlasoval v rozporu s vlastním klubem. „V zásadních otázkách, které se týkají programových cílů, rozhodně ne,“ dodal.

Místopředseda soc. dem. a pardubický hejtman Martin Netolický míní, že kauza měla být ve Sněmovně projednána kvůli zachování důvěryhodnosti Česka v zahraničí.

„Hlasovací mašinérie evidentně zafungovala. Když si vše dám do souvislosti s dnešním vyjádřením prezidenta, že znovu jmenuje Andreje Babiše premiérem bez ohledu na referendum ČSSD, pak je vidět, že o společné vládnutí ANO a ČSSD velký zájem není. Pak je to ale celé komedie,“ napsal Právu.

Sestavení vlády je důležitější než jedno hlasování ve Sněmovně. Jaká je alternativa? šéf zlínské ČSSD Lubomír Vaculín

Zlínská zastupitelka ČSSD Taťána Valentová Nersesjan bude hlasovat pro vládu, protože věří v prospěšnost soc. dem. politiky na ministerstvu práce a soc. věcí. Chování ANO ji však znepokojilo. „Dobrý signál to není. Teď je otázka, jestli ANO nezamýšlelo, aby to dopad na referendum mělo,“ spekulovala. Za fanynku vlády se nepovažuje, ale jde prý o výběr ze dvou zel.

Její zlínský šéf ČSSD Lubomír Vaculín nepovažuje hlasovací pakt ANO a SPD za vážný. „Sestavení vlády je důležitější než jedno hlasování ve Sněmovně. Jaká je alternativa? Věřím, že referendum dopadne ve prospěch vlády a že do ní vstoupíme,“ řekl Právu.

Náměstek libereckého hejtmana Pavel Svoboda věří, že předseda Hamáček a první místopředseda Jiří Zimola rozpory s ANO vyřeší.

„My jsme si demokraticky zvolili nové vedení a je na něm, aby udrželo spolupráci s ANO v mantinelech, které nám prezentovali. Chci být k vedení loajální, protože šéfům se nemají podkopávat nohy,“ řekl Právu.

Podle zakladatele platformy Zachraňme ČSSD Michala Haška udělala soc. dem. chybu.

Michal Hašek

„Je mi hluboce líto, že z ČSSD hlasoval proti tomuto trapnému divadelnímu kusu jen Jaroslav Foldyna. Odkdy má ČSSD zájem na politické agendě antizemanovské pravice? Prezident republiky si ze strany soc. dem. něco takového rozhodně nezaslouží,“ napsal na Facebook.

„Považuji to za hrubou chybu v okamžiku, kdy bojujeme o holý politický život soc. dem. a chceme získávat zpět ztracené voliče. Chápou naši zástupci ve Sněmovně, že bitvami s Milošem Zemanem toho nedocílíme a že potřebujeme k naší záchraně část prezidentova elektorátu?“ dodal Hašek.