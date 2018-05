Barbora Zpěváčková, Novinky

Sněmovna normu už jednou schválila, Senát ji ale zamítl. V horní komoře to prosadili senátoři ODS. Odpůrci mluvili o nabourání práva na soukromí a o nebezpečí zneužívání informací.

Ve středu ale poslanci senátory přehlasovali. Pro novelu nakonec zvedlo ruku 123 ze 169 přítomných zákonodárců. K přehlasování Senátu je ve Sněmovně potřeba minimálně 101 hlasů. Shodit předlohu ze stolu chtělo 42 poslanců, především z pravicové opozice.

Ta poukazovala na to, že vláda dala k evropské směrnici svůj přílepek. Původně totiž předloha cílila na mezinárodní správce daní. Kabinet Andreje Babiše (ANO) ale přišel s tím, že banky budou muset poskytovat údaje o klientech a obchodních transakcích i vnitrostátní správě daní.

Jsou tak dlouho v demisi, že už to úplně zapomínáme, že jsou v demisi předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura

„Česká vláda nad rámec směrnice v rámci probíhajícího daňového džihádu obohatila směrnici o vlastní nápady. Pokládáme to za natolik riskantní, že nemůžeme novelu jako celek podpořit,“ uvedl šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Stanjura: Už je toho moc



Předlohu cupoval i předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. „Kdyby to byla čistá transpozice, zákon by prošel hladce. Kdyby to bylo bez vylepšení, které představila paní ministryně v demisi, pan premiér v demisi, celá vláda v demisi. Jsou tak dlouho v demisi, že už to úplně zapomínáme, že jsou v demisi,“ rýpl si Stanjura.

Kritizoval, že stát ví o lidech úplně všechno. „Jsou tady další postupy, jak bude mít ministerstvo financí více informací. Jeden registr za druhým. Nám to připadá moc,“ rozčílil se Stanjura.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) podotkla, že Sněmovna už jednou novelu schválila ústavní většinou a dospěla ke kompromisnímu řešení. „Nad rámec směrnice jde návrh jen v tom, že kromě mezinárodních správce daní jde i státu. Nepovažuji za žádoucí, aby bylo přijetí zákona odkládáno,“ hájila na plénu.