zpe, kab, Novinky, Právo

Sociální demokraté by si měli uvědomit, jaká koalice ve Sněmovně funguje a bude fungovat, varoval ČSSD předseda ODS Petr Fiala.

Koalice ANO, SPD a KSČM podle Fialy ve Sněmovně funguje už od loňských říjnových voleb. ČSSD by se proto měla zamyslet, jestli chce jít s Andrejem Babišem opravdu do vlády.

„To, že tady funguje koalice i v těchto dnech, kdy začalo referendum ČSSD, je důležitá zpráva pro všechny, kdo se rozhodují, jestli tu koalici podpořit,“ podotkl Fiala.

Zkritizoval také, že komunisté jsou schopni určovat to, co se bude dít v Poslanecké sněmovně.

Reagoval tak na úterní jednání v dolní komoře. Poslanci měli původně jako první bod řešit výroky prezidenta, KSČM ale navrhla bod vyřadit. To podpořili právě poslanci hnutí ANO a SPD.

Věřím, že kolegové z hnutí ANO vědí, že běží stranické referendum, a zvažují dopady svých kroků Jan Hamáček, předseda ČSSD

Sociální demokraté si to však nenechají líbit. Nepodpořili program úterní schůze. „Není možné takto kopat do partnerů, kór když se ráno nebo odpoledne domluví a potom v Poslanecké sněmovně to dopadne jinak," řekl Právu místopředseda Roman Onderka.

„Budeme na to jasně reagovat. Nebudeme hlasovat pro program schůze," dodal.

Domnívá se, že hlasování ANO ve spolupráci s SPD a KSČM nepřináší pozitivní body pro vládu ve vnitrostranickém referendu.

Hamáčka postoj ANO zarmoutil. „Já jsem očekával, že bude dodržena dohoda z organizačního výboru. My jsme se dohodli, že tento bod zařadíme a že budeme hlasovat o usnesení, které přinesl zahraniční výbor. Něco se evidentně změnilo na straně hnutí ANO a SPD, kteří pro to na organizačním výboru hlasovali,“ řekl Právu.

„Věřím, že kolegové z hnutí ANO vědí, že běží stranické referendum, a zvažují dopady svých kroků,“ dodal Hamáček.