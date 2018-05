zpe, Novinky

„My jsme připravili kuchařku pro naše kolegy poslance, která jim má vysvětlit, jak mluvit v zahraničí o vládě,“ prohlásil na tiskové konferenci ve Sněmovně Pirát Mikuláš Peksa.

V ruce držel kuchařku, která nese titul Jak mluvit v zahraničí o současné vládě v demisi a nepoškozovat zájmy ČR. Když ji člověk otevře, obsahuje pouze prázdné stránky.

Kuchařka Pirátů o tom, jak mluvit v zahraničí o současné vládě v demisi.

FOTO: Barbora Zpěváčková, Novinky

Na zadní straně je vytištěn pouze citát Friedricha Nietzscheho. „Na světě existují věci, které jsou tak odporné, že je nutno je skrývat a zamlčovat, nejen z důvodů estetických, nýbrž z důvodů čistě humánních. Pravda například.“

Peksova slova řeší mandátový výbor



Kuchařku Piráti připravili kvůli tomu, že Babiš podal podnět k zahájení disciplinárního řízení s Peksou. Ten měl o Babišovi ve Švédsku hovořit jako o premiérovi, který zneužívá a rozkrádá dotace a je trestně stíhaný. Výbor zasedá v úterý odpoledne. [celá zpráva]

Není to poprvé, co Piráti přišli s takovým vtípkem. Nedávno připravili kuchařku přímo pro premiéra v demisi Babiše s radami, jak s nimi jednat. „Neříkejte nám kluci, my vám taky neříkáme strejdo,“ vzkázali mu například. [celá zpráva]

Reagovali tak na stížnosti Babiše, který na březnové mimořádné schůzi Sněmovny vmetl poslancům, ať mu připraví kuchařku, jak s nimi má jednat.