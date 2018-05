ČSSD dráždí Zemana Pochem. Do výsledku referenda to nebudu řešit, řekl Babiš

Bude europoslanec Miroslav Poche (ČSSD) ministrem zahraničí, nebo ne? Premiér Andrej Babiš to nechce řešit, dokud nebude jasné, zda ČSSD půjde do vlády s hnutím ANO. Prezident Miloš Zeman minulý týden uvedl, že by Pocheho do funkce nejmenoval.