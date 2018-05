kab, zpe, Novinky, Právo

Jména předsednictvu předložil předseda ČSSD Jan Hamáček, který by sám měl vést rezort vnitra. „Po dlouhém a vyčerpávajícím jednání s hnutím ANO máme před sebou dobrou dohodu pro ČR, která dává možnost dát dohromady dobrou stabilní vládu,” prohlásil Hamáček.

Rezort kultury by měl řídit neúspěšný kandidát na předsedu strany, poslanec a primátor Olomouce Antonín Staněk a ministerstva práce a sociálních věcí by se ujal předseda vysočinské ČSSD a bývalý náměstek tohoto rezortu Petr Krčál.

Rezort zemědělství by ČSSD obsadila Miroslavem Tomanem, bývalým ministrem v úřednické vládě Jiřího Rusnoka, kterou jmenoval MiIoš Zeman navzdory Sněmovně. Toman také v roce 2013 neúspěšně kandidoval za SPOZ, jejímž je Zeman čestným předsedou, do Sněmovny. Je nestraník, ale podle Hamáčka by mohl vstoupit do ČSSD.

„Po případném rozhodnutí v referendu ta jména budeme konzultovat s předsedou vlády a prezidentem,” uvedl Hamáček.

Prezident má jména akceptovat



Ve čtvrtek Hamáček seznámil se jmény kandidátů prezidenta. Zeman pak na tiskové konferenci při své návštěvě Moravskoslezského kraje na otázku novinářů, zda by byl schopen akceptovat europoslance Miroslava Pocheho jako ministra zahraničních věcí, odpověděl stručně: „Ne.“ [celá zpráva]

Ještě před pátečním jednáním předsednictva se sešlo grémium strany, jehož členové téma řešili. Část vedení se shodla na tom, že jména ministrů jsou záležitostí premiéra a prezident je nemá co odmítat. „Prezident by měl akceptovat jména, která navrhne ČSSD,“ řekl předseda senátorského klubu soc. dem. Petr Vícha.

„Nemáme prezidentský systém, kdy by měl prezident určovat, kdo by měl být ministrem, a říkat, kdo jím může být. Máme parlamentní formu vlády,“ prohlásil šéf poslanců soc. dem. Jan Chvojka.

Prezident podle něj může nejmenovat někoho, kdo například spáchal nějaký závažný delikt. „Ale člověk, který má čistý trestní rejstřík a nemá za sebou nějakou kauzu, tak by měl být jmenován ministrem,“ řekl k Pochemu.

„Měli bychom přestat ústavu interpretovat kreativně, ale vykládat ji tak, jak jsou naše zvyklosti,“ komentoval Zemanovu výhradu pardubický hejtman a místopředseda strany Martin Netolický.

Před lety mluvil Zeman jinak



Jako o jednom z důvodů odporu Hradu vůči nominaci europoslance ČSSD na ministra se spekuluje o tom, že Poche v nedávné prezidentské volbě podpořil Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše. Poche v několik dní starém rozhovoru pro Právo uvedl, že nezná důvod, který by měl předjímat odpor prezidenta vůči jeho jménu. „Když jsem měl možnost jednat s jeho okolím, tak jsem na žádný takový důvod nenarazil,“ řekl. [celá zpráva]

Některá média v souvislosti se Zemanovým postojem připomínají jeho slova z roku 1998, kdy jako předpokládaný premiér mluvil o tom, že prezident nemá mít při jmenování vlády žádné personální veto, bylo by to prý v rozporu s ústavou. Tehdy tím reagoval na fakt, že Václavu Havlovi se jako kandidáti na ministry zahraničí a vnitra nepozdávali Jan Kavan, respektive Václav Grulich. Havel nakonec oba v létě 1998 jmenoval.