Problém je v tom, že zákon nařizuje i neuvolněným starostům v malých obcích provést „majetkový striptýz.“ Kvůli tomu nechtěla řada starostů komunálních politiků kandidovat v blížících se volbách.

Sněmovna proto normu zjednodušila a starostům ulevila. Majetek tam budou v registru zveřejňovat jen někteří. Jenže z předlohy se stal tak trochu guláš.

Všichni řešili Babiše



„Už i senátní legislativa říká, že se v tom nevyznají, neskutečně se to zkomplikovalo. Tím stavem, který je teď, jsou znechuceni úplně všichni,“ konstatoval Kubera.

„Když se zákon schvaloval, na jedné straně byl lex Babiš, který všechny oslnil a všichni se na něj soustředili a zapomněli na tu druhou část, která se týká běžného střetu zájmů,“ připomněl Kubera.

Přes 50 stránek metodických pokynů



Ve čtvrtek proto navrhne, aby zákon v současném znění přestal platit na konci června. Kabinet by pak měl předložit novou jednodušší verzi.

„Vláda by měla připravit nový zákon o střetu zájmů, který by byl racionální, a ne tak složitý. Jen ten metodický pokyn má přes 50 stránek, senátoři kvůli tomu mají školení. A co ti starostové, kteří školení nemají?“ rozčiloval se Kubera.

Zda však se svým návrhem uspěje, neví. Podporu prý dojednanou zatím nemá, protože ho to napadlo teprve ve středu.

Původně se zákon o střetu zájmů se schvaloval především kvůli současnému premiérovi Andreji Babišovi. Stanovuje, že člen vlády nesmí vlastnit média. Firmy ministrů také nesmí dostávat veřejné zakázky, investiční pobídky a nenárokové dotace. Babiš převedl svůj majetek do svěřenského fondu.