dan, ČTK, Právo

ANO chce dodržet závazky vůči spojencům, řekl ve středu novinářům s tím, že požadavek ale nevnímá jako zásadní rozpor. „Naši předsedové si musí vyjasnit, jak byla ta výhrada, která zazněla z ÚV KSČM, míněna, proti jakým misím, v jakém rozsahu,“ řekl Brabec. Komunistům vadí hlavně mise v Afghánistánu, která probíhá bez mandátu OSN, a také mise NATO v Pobaltí.

Avizované setkání šéfů ANO a KSČM Andreje Babiše a Vojtěcha Filipa se odehraje ve čtvrtek. Požadavek komunistů ANO už konzultovalo se soc. dem. „Chceme dodržet závazky, které máme vůči spojencům. Vzhledem k tomu, že některé ty mise končí, jsme řekli, že si nad to chceme sednout. Ono to je mise od mise, protože někde je minimum lidí a někde jde o nezávislé rozhodnutí ČR a někde je to dáno jako dlouhodobý závazek,“ dodal Brabec.

Senátní výbor pro obranu ve středu doporučil schválit vládní plán na rozšíření misí. Senát, kde má KSČM jediného zástupce (ve výboru žádného), zřejmě rozhodne ve ve čtvrtek.

O misích rozhoduje i Sněmovna. Její výbor pro obranu minulý týden však žádné stanovisko k misím nepřijal. Proti se postavili poslanci ODS a ČSSD, kteří jinak mise schvalují, ale nelíbí se jim, že zvýšení počtu vojáků navrhuje vláda v demisi.

Senátor ODS Tomáš Jirsa Právu řekl, že horní komora je v otázce misí vždy státotvorná. „Ve Sněmovně je to politická hra. Ale myslím, že nakonec pro mise budou kromě komunistů a SPD hlasovat všichni, protože nedáváme na obranu požadovaná dvě procenta, tak mise jsou jediná ukázka toho, že Česko je po boku Aliance,“ dodal.