Karolína Brodníčková, Právo

Hrozit by tak mohlo napadnutí výsledku referenda u soudu, upozornil Právo právník Vladimír Hejduk. Vedení ČSSD se toho však neobává.

„Pokud by skutečně nebylo povoleno hlasovat všem, kteří se na členskou schůzi dostavili, mohli by členové, jejichž práva takto byla krácena, napadnout referendum u soudu, a to s velkou nadějí na úspěch. Nehledě na to, že by po takto pojatém referendu zcela jistě opět poklesl stav členské základny,“ míní Hejduk, který je sám členem ČSSD od roku 1990.

Upozornil tak na stanovy ČSSD, podle nichž lze na místní organizaci hlasovat pouze v případě, dostaví-li se alespoň dvě pětiny členů.

Členové ČSSD, jejichž práva hlasovat byla krácena, to mohou napadnout u soudu Vladimír Hejduk

Předseda soc. dem. Jan Hamáček se takového scénáře neobává. „Pokud se MO nesejde usnášeníschopná, má možnost svolat schůzi opakovaně, pro referendum je dostatečný prostor,“ napsal Právu.

Hlasování se uskuteční mezi 21. květnem a 14. červnem, výsledek bude oznámen 15. června. Soc. dem. eviduje 17 683 členů, sdělil Právu mluvčí Petr Vurbs. Aby bylo referendum platné, musí se jej účastnit 25 procent, což je 4421 lidí. K rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny zúčastněných, tedy nejméně 2211 členů. Místních organizací ČSSD eviduje 1093, v některé však může být třeba jen pět členů.

Hlasování budí vášně

Místopředseda ČSSD Martin Netolický Právu přiznal, že se možnými problémy s hlasováním v pátek zabývalo i předsednictvo strany.

„Zvažovali jsme všechny varianty, byla o tom diskuse i na úrovni předsednictva. Upřímně řečeno, pokud by se místní organizace nebyla schopná sejít v počtu, který by odpovídal usnášeníschopnosti, tak je otázka, jestli by taková organizace měla existovat, je-li ten stav opakovaný,“ řekl Právu Netolický.

S nízkou účastí členů navíc vůbec nepočítá. „Já myslím, že o toto hlasování je zájem,“ míní. Řada místních organizací spojí debatu o vládě s jednáním o kandidátních listinách do říjnových komunálních voleb.

ČSSD je v otázce ohledně vstupu do vládní koalice s ANO rozpolcená. Část patří k vehementním zastáncům společného kabinetu, druhá zase k tvrdým odpůrcům.

Sám Netolický nechce svůj postoj sdělovat. „Já budu hlasovat tajně, nechci své stanovisko vůbec říkat nahlas. Některé podmínky jsou pro soc. dem. výhodnější a některé méně. Nechci ovlivňovat členy, každý má svůj rozum, dostane do ruky programové prohlášení vlády i principy koaliční spolupráce a každý sám je posoudí,“ řekl Právu.

Hamáček s prvním místopředsedou Jiřím Zimolou včera v Liberci zahájili své cesty do regionů, v nichž se snaží členům ČSSD představit dojednané podmínky vládní spolupráce s ANO.

Jejich vysvětlování dohody s Babišem trvalo hodinu a půl, na jednání za zavřenými dveřmi je poslouchalo zhruba 15 lidí ze všech čtyř okresů Libereckého kraje.

„Odvážím si z Liberce názory kolegů, kteří z mého pohledu byli většinově pro naše vládní angažmá,“ řekl po jednání Hamáček. „Nechci mluvit za ně, ale jako hlavní pozitivum vnímají to, že účast ve vládě umožní prosadit náš volební program,“ dodal předseda ČSSD.

„Nezaznamenal jsem žádný absolutní odpor k vyjednané dohodě s ANO,“ potvrdil Hamáčkova slova také předseda libereckého krajského výkonného výboru Jan Mečl. „Ukázala se ale rizika, která asi budeme muset podstoupit. Naši členové se ptali na rizika spolupráce s komunisty a hlavně dodržování vyjednané dohody a dodržování programu,“ dodal Mečl.

Živá debata o vládě se vede i na sociálních sítích. I na nich se členové ČSSD dělí do dvou nesmiřitelných táborů. Ekonomický expert Michal Pícl ze Sobotkovy éry snahu vedení shodil slovy: „Doufal jsem, že předloží alespoň programové prohlášení, pro které by mělo cenu hlasovat. To, co vytvořili naši ,odborníci‘, je šílenost.“