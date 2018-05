Karolina Brodníčková, Právo

„Problém je v tom, že nedůvěryhodný je ten, s kým se domlouváme,“ shrnul své výhrady pro Právo poslanec za Moravskoslezský kraj Lubomír Zaorálek. Odpůrcem společné vlády je i jihočeský poslanec Ondřej Veselý. „Věci, co jsem si představoval, tam nejsou. Stíhaný premiér zůstává a SPD ve funkcích ve Sněmovně také,“ řekl Právu.

„Pro mě, i kdyby se obviněný zavázal, že odstoupí, tak je to nedostatečné. Jsem z morálního hlediska přesvědčen, že trestně stíhaný člověk nemá být členem vlády,“ zdůraznil Veselý. Dodal, že v referendu bude hlasovat proti vládě. Pokud by však vstup do ní členská základna schválila, podvolí se a ve Sněmovně bude hlasovat pro její důvěru.

Vstup soc. dem. do vlády odmítá i plzeňský poslanec Milan Chovanec. „Na tom se nic nezměnilo. Ta smlouva, tak jak se jeví, tak výhodná není. Uvidíme, jak nám to kolegové vysvětlí a co je vedlo k tomu, aby takovou smlouvu přijali,“ poznamenal.

Pevně přesvědčeným stoupencem vlády není ani místopředseda soc. dem. a poslanec Roman Onderka. „Dokážu si představit budoucnost soc. dem. ve vládě i v opozici. Je otázka, která ta z cest bude krvavější. V koaliční smlouvě a v programovém prohlášení vlády mi mnoho požadavků soc. dem. chybí,“ řekl.

Také šéf klubu poslanců Jan Chvojka váhá, vláda i opozice mají podle jeho mínění svá pro i proti. „Dotlačili jsme pana Babiše k obnovení proplácení prvních tří dnů nemocenské a dalším věcem, to je podstatné pro lidi, a bez jednání ČSSD o vstupu do vlády by to prostě nebylo,“ podotkl pro Právo.

„Otázku trestně stíhaného nebo odsouzeného premiéra Babiše pojistky v koaliční smlouvě nevyřeší, nejsou právně vymahatelné. Záleží, jestli by se pan Babiš rozhodl smlouvu dodržet,“ doplnil.

Předseda Senátu Milan Štěch vyjádřil podezření, že někteří kolegové z předsednictva mění svůj odmítavý postoj k vládě. „Byli proti vstupu a najednou jsou pro vstup. My se domníváme, že to může být ovlivněno osobní motivací být v pozici vysokého státního úředníka nebo člena vlády,“ řekl Štěch.

Jeho požadavek zveřejnit jména ministrů podporoval i místopředseda ČSSD Martin Netolický. „Členové ČSSD by měli před rozhodnutím znát jména všech členů vlády. Pan premiér avizoval, že dojde i ke změnám na úrovni ministrů za hnutí ANO,“ uvedl. „Nejenom členové, ale i veřejnost mají právo vědět, s kterými ministry není pan premiér spokojený a které chce vyměnit,“ dodal. Koaliční pojistky ve smlouvě však považuje za zdařilé.

Poslanec a šéf moravskoslezské ČSSD Tomáš Hanzel nechce svůj postoj rozebírat. „Budu respektovat rozhodnutí z referenda,“ napsal Právu. Hanzel se před sjezdem řadil k odpůrcům vlády. Nyní se o něm hovoří jako o možném náhradníkovi v pozici místopředsedy Sněmovny.

Nám prostě ta účast trestně stíhané osoby vadí Miroslav Andrt, předseda ústecké ČSSD

Spíš k odpůrcům vlády se řadí předseda ústecké ČSSD Miroslav Andrt. Jeho názor nezviklala ani koaliční smlouva. „Nejsou to pro mě přesvědčivé formulace, které by byly vymahatelné,“ řekl Právu.

Na spolupráci s ANO mu vadí Babiš. „Nám prostě ta účast trestně stíhané osoby vadí, vyvolává problém i to, do jaké míry je ošetřeno, že tam nejsou všechny osoby s čistým lustračním osvědčením. To řadu našich straníků znepokojuje. Zatím jsme nenašli silnější argumenty, které by to přebily,“ dodal pro Právo Andrt.

Předseda vysočinské ČSSD Petr Krčál je naopak s vyjednanými podmínkami spokojen. „Je tam dojednané maximum. Jsou tam i pojistky de facto, které jsme chtěli,“ řekl Právu.

Fakt, že se ve smlouvě nepíše, že odsouzená osoba musí podat demisi, mu nevadí. „Chápu to tak, že koaliční smlouva v takovém případě pozbývá platnosti, končí naši ministři, odcházejí pryč. Pojistka je míněna tak, že končíme, nebudeme s odsouzeným člověkem,“ dodal.

Babišovi podle jeho mínění nezbývá než důvěřovat, že by v takovém případě postupoval podle smlouvy a sám podal demisi. „Když bude chtít pokračovat a dosadí si tam vlastní ministry, tak to stejně udělá,“ poznamenal Krčál.

Předseda pražských soc. dem. Petr Pavlík připomněl, že dodržování koaliční smlouvy stejně není právně vymahatelné. „Je to jen symbolický dokument,“ uvedl pro Právo s tím, že předseda Jan Hamáček vyjednal pro ČSSD maximum.