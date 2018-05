Renáta Bohuslavová, Novinky

„Dospěli jsme k textu, který je dle mého názoru pro soc. dem. akceptovatelný a tento text řeší všechny věci, které jsme potřebovali vyřešit,“ řekl po jednání s Babišem a Filipem Hamáček.

V návrhu koaliční smlouvy podle něj je podmínka, že pokud odstoupí pět ministrů za soc. dem., tak demisi podá i zbytek vlády. Podle Hamáčka se tam řeší i otázka obsazení Sněmovny ve vztahu k SPD, ačkoli neřekl žádná konkrétní jména.

Otázkou zůstává, jak je formulována podmínka s tím, že ve vládě by neměl být nepravomocně odsouzený člověk. „Z mého pohledu je vše vyřešeno,“ odvětil nekonkrétně Hamáček na otázky novinářů týkající se upřesnění podmínek.

Předseda ČSSD Jan Hamáček po jednání se zástupci ANO a KSČM.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) po jednání řekl, že očekává, že vládní vyjednávání s ČSSD budou hotová do pátku. Ten den se sejde poslanecký klub ANO i předsednictvo ČSSD. Posoudí návrh koaliční smlouvy. Babiš si myslí, že poslanci budou s výsledkem jednání spokojeni.

ČSSD už zřejmě také v pátek rozhodne o vypsání vnitrostranického referenda, v němž o tom, zda vstoupit do vlády, bude rozhodovat více než sedmnáct tisíc členů strany. [celá zpráva]

Babiš by se zároveň měl v úterý potkat s prezidentem Milošem Zemanem, se kterým by situaci také rád probral.

Babiš nevyloučil změny na postech současných ministrů za ANO



Jan Hamáček chce členům strany zaslat i dopis s tím, co a jak bylo dojednáno a očekává i debatu s odpůrci koaliční spolupráce. V rámci referenda ale, jak už dříve avizoval, nebudou konkrétní jména ministrů. „Členská základna bude rozhodovat o podmínkách vstupu,“ dodal Hamáček.

Babiš zároveň nevyloučil ani to, že by mohlo dojít k personálním změnám na postech současných ministrů za ANO. Už dříve informovali, že ve vládě nebudou pokračovat, ministr zahraničí Martin Stropnický a ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Premiér v demisi Andrej Babiš před jednáním s ČSSD a KSČM.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Babiš před jednáním také uvedl, že nechce sdělovat podrobnosti, které jsou v koaliční smlouvě, aby nenarušil vyjednávání.

„Já nechci narušovat proces, kde se pan Hamáček snaží přesvědčit sociální demokracii, aby s námi šla do vlády,“ uvedl Babiš a dodal, že v úterý mu vyjádření k návrhu koaliční smlouvy pošle první místopředseda ČSSD Jiří Zimola.

Babiš: Otázky na vládu škodí mému zdraví



S nadsázkou doplnil, že on sám by vládu měl nejraději zítra. „Já bych měl vládu ideálně už zítra, abyste se mě na to neptali. Můj fyzioterapeut říká, že mi to škodí zdraví, když se stále na něco ptáte,“ odpověděl Babiš novinářům na dotaz, kdy bude definitivní podoba koaliční smlouvy a dojednaná vláda.

Zástupci ČSSD a hnutí ANO již před časem prohlásili, že na programových prioritách se obě strany shodnou. Zásadní problém s programem nemají ani komunisti, kteří by menšinovou vládu tolerovali.

Lídr KSČM Vojtěch Filip před schůzkou prozradil, že předloží vlastní návrh a podmínky pro případnou toleranci menšinové vlády. Komunisté jsou ochotni uzavřít smlouvu o toleranci s hnutím ANO jako se stranou, která dostane od Zemana pověření na sestavení kabinetu. Jan Hamáček doplnil, že se kvůli tomu ještě s Filipem do konce týdne sejde.

Předseda KSČM Vojtěch Filip přichází na jednání

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Obě strany spolu vedou debaty už několik měsíců. První kolo jednání skončilo začátkem dubna krachem, protože ANO nechtělo přistoupit na personální požadavky. Konkrétně na to, že by ČSSD vedlo resort ministerstva vnitra. [celá zpráva]