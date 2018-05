kab, Právo

Foldyna je v Ústeckém kraji náměstkem pro komunikaci s vládou, v radě sedí s komunisty i členem koalice SPD-SPO. Krajské či obecní koalice s okamurovci si soc. dem. nezakazuje.

„Vzpomenete si, že by si nějaká jiná politická strana pořád zakazovala s někým spolupracovat? Já o tom nevím. Myslím si, že zákazy spolupráce, včetně bohumínského usnesení, jsou nešťastné až hloupé. Je to obezlička v politice. Nechápu, proč to přijímáme,“ řekl Foldyna.

Dodal, že by pro to nehlasoval. „Politické strany mají spolupracovat a hlasovat společně v oblastech, které jsou pro jejich voliče důležité. Jestli nemáme jiný program, čím zaujmout veřejnost, tak budeme vykřikovat takové věci. Je to svazácké,“ míní.

Obává se, že někdo by si mohl vysvětlovat usnesení všelijak, a nakonec by mohlo poslancům za ČSSD bránit společně s SPD hlasovat i o zákonech.

ČSSD je trapná, vzkázal Okamura

„Jestli chce SPD vystoupit z EU, tak o tom samozřejmě hlasovat s nimi nebudu. Jestli si někdo z SPD myslí, že kolem koncentráků nebyl plot, tak je to jeho blbost. Ale přece můžeme společně hlasovat o tom, že chceme splavnit Labe nebo že chceme přidat učitelům,“ dodal Foldyna.

Reakce SPD na sobotní usnesení soc. dem. na sebe nenechala dlouho čekat: „Hnutí SPD považuje deklaraci ČSSD o odmítnutí spolupráce s SPD za pokračování nenávistné kampaně ČSSD proti SPD. Dnes platí, že ČSSD je 7% neúspěšná a 100% trapná politická strana,“ vzkázal předseda Tomio Okamura. [celá zpráva]

Tvrdým kritikem SPD uvnitř soc. dem. je předseda Jan Hamáček. Ten také při jednání s ANO o vládě navrhl, aby byli poslanci SPD odvoláni z vedoucích pozic ve Sněmovně. Představitelé hnutí ANO s tím však nesouhlasí.