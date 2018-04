ren, kab, Novinky, Právo

„Klub senátorů ČSSD brutálně zneužil mediální pozornosti pro vytvoření nátlaku na vedení strany ve chvíli, kdy nás večer čeká jednání se zástupci hnutí ANO,” napsal pro Právo 1. místopředseda strany Jiří Zimola.

Senátoři se ve středu dopoledne ostře postavili proti případné vládní spolupráci s hnutím ANO. Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) uvedl, že doufá, že vedení strany rozhodnutí o spolupráci přehodnotí nebo že o jejím ukončení nakonec rozhodne členská základna. [celá zpráva]

Vadí jim především to, že Andrej Babiš se odmítá vzdát postu předsedy vlády i přesto, že je trestně stíhán. Sám dokonce prohlásil, že by se postu nevzdal ani v případě, kdy by byl nepravomocně odsouzen. [celá zpráva]

Hlas senátora má stejnou váhu jako řadového člena



Ať už vedení strany dojedná s hnutím ANO jakékoli podmínky, o vládní spolupráci by nakonec stejně mělo rozhodnout stranické referendum. Zimola v této souvislosti upozorňuje i na to, že hlas senátorů nemá větší váhu, než hlas kteréhokoli řadového člena strany.

„Senátory jsme si pozvali na grémium strany a budeme chtít slyšet, proč veřejně komentují koaliční vyjednávání a jdou tak proti usnesení vlastní strany,” doplnil pro Právo Zimola.

Šéf ČSSD Jan Hamáček k prohlášení senátorů řekl, že jejich postoji nerozumí. „Rozhodnutí sjezdu a předsednictva je pro vyjednávací tým závazné a očekával bych stejný přístup i od ostatních členů strany,“ napsal v textové zprávě.

„Vedení strany postupuje podle rozhodnutí předsednictva tak, aby případnou dohodu předložilo členské základně k odsouhlasení,” dodal Hamáček.