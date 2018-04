Jan Rovenský, Právo

Místopředseda sněmovního klubu a plzeňský poslanec Jan Volný řekl Právu, že v jeho domovském kraji jsou členové rozpolceni.

„Je to více než grandiózní nabídka. Někteří ji vítají, jiní by to zase viděli jinak, protože nemají úplně ideální zkušenosti s ČSSD na krajské či komunální úrovni. Ale bereme to jako fakt a účelný krok pro vznik stabilní vlády,“ podotkl Volný. Právě dnes, v úterý Babišova vláda vyrovná první kabinet Mirka Topolánka (ODS) – v demisi vládne 90 dní.

Po nabídce pěti resortů není moc na místě, aby si soc. dem. diktovala další pojistky a podmínky poslankyně Taťána Malá

Poslankyně a šéfka jihomoravského ANO Taťána Malá tipovala, že přes všechny výhrady, které vůči soc. dem. oblastní předsedové mají, budou s navrhovanou podobou vlády souhlasit, protože si uvědomují, že je třeba mít vládu s důvěrou.

„Po vyhození Andreje Babiše z vlády vůči soc. dem. panuje nedůvěra, ale v našem kraji to není tak radikální, protože s ČSSD spolupracujeme v kraji a poměrně se nám daří. Ale vnímám hlasy, že po nabídce pěti resortů není moc na místě, aby si soc. dem. diktovala další pojistky a podmínky,“ řekla Právu.

Vondrák: ČSSD je seriózní partner



Poslankyně a šéfka jihočeského ANO Radka Maxová přiznala, že v jejím domovském kraji se názory na to, s kým vstoupit do koalice, liší. „Ani jeden názor mezi kolegy nepřevažuje. Máme ale jasno v tom, že chceme vládu co nejdřív. A vzhledem k počtu poslanců za ČSSD (15 členů) je nabídka velmi dobrá,“ sdělila Právu.

Hlasitý kritik tolerance menšinové vlády ANO okamurovci a jihomoravský poslanec Rostislav Vyzula se k nabídce pro soc. dem. vyjadřovat nechtěl. „To je věcí vyjednávacích týmů, nebudu to komentovat,“ řekl Právu.

Naopak moravskoslezský hejtman a poslanec Ivo Vondrák je spokojený, podle něj šlo o vstřícný krok, aby vznikla vláda s důvěrou. „Nálada v kraji vůči tomu negativní není, naopak jsem dostával ohlasy, že by bylo dobré s ČSSD jednání obnovit. Považuji soc. dem. za seriózního partnera a věřím, že se do budoucna případné animozity odbourají,“ podotkl.

Je mi jedno, s kým uděláme koalici. Důležité je pro mě, jestli jsou lidé ochotni pracovat poslanec ANO Jiří Bláha

Pražský poslanec za ANO a kandidát na primátora Patrik Nacher, který preferuje středopravicovou koalici s ODS, považuje nabídku pro soc. dem. za vynucenou realitu.

Jaroslav Faltýnek (vlevo) a Patrik Nacher (oba ANO)

FOTO: Petr Horník, Právo

„Snažím se jak svůj názor, tak názor reprezentující prostředí Prahy nahlas prezentovat našim poslancům. Něco chtít a něco moci dosáhnout jsou ale bohužel dvě rozdílné věci a koalice s ČSSD je jedna ze dvou variant, která nám zbyla, a to ne naší vinou,“ sdělil Nacher.

Na sněmovní funkce nesahat



„Na druhou stranu by se ale už nemělo sahat na rozložení Sněmovny, protože šlo o složitý kompromis, který se hledal hrozně dlouho. Je to požadavek navíc, který s vládou ani nesouvisí,“ doplnil.

Liberecký poslanec ANO Jiří Bláha si myslí, že hlavní je výsledek. „Je mi jedno, s kým uděláme koalici. Důležitý je pro mě výsledek, tedy jestli jsou lidé ochotni pracovat. Pro mě je důležité podnikání, snížení byrokracie, ale i to, že tu je práce načerno a že neumíme vybírat sociální a zdravotní pojištění, což minulé vedení ministerstva práce a sociálních věcí za ČSSD neřešilo,“ řekl Právu.

Ústecký poslanec Jaroslav Bžoch nechtěl nabídku komentovat do té doby, než budou známy přesně resorty a jména. Na severu Čech ale zvláštní náklonost vůči soc. dem. a KSČM babišovci nemají. „V Ústeckém kraji je to jednoduché. Vyhráli jsme krajské volby, a přesto jsme kvůli ČSSD a komunistům skončili v opozici,“ uvedl pro Právo.

Karlovarská hejtmanka a poslankyně Jana Vildumetzová uvedla, že prioritou je, aby byla vláda s důvěrou. „Nabídka ANO je víc než velkorysá. Věřím, že soc. dem. budou státotvorní a nebudou si klást nové požadavky. Chtěli pět ministerstev včetně vnitra, což dostali. Nad programem už shoda byla, proto doufám, ze koalice bude teď sestavena rychle,“ sdělila.