„My si nezakazujeme hlasovat proti vládě nebo některé její věci nepodpořit, zůstáváme nevládní a státotvornou opozicí,“ prohlásil Dolejš.

Dal opakovaně najevo, že v dohodě – na rozdíl od opoziční smlouvy z devadesátých let – nebude bod, který by zakazoval hlasovat o nedůvěře vlády. Dolejš nastínil, že by mohly nastat okolnosti, že by se k takovému hlasování připojili, kdyby se např. neplnil program. „Sami ale nebudeme takové hlasování iniciovat,“ prohlásil Dolejš.

Faltýnek na to řekl, že se o tom budou obě strany ještě bude jednat.

Dolejš nicméně namítl, že na písemné dohodě komunisté trvají. „Jak jsme dosavadní jednání vedli, je to rozumný krok, abychom měli záruky, že se budou plnit programové body. Nedělíme si pašalíky, nechceme se dělit o kořist, chceme mít garance a nechceme být užiteční idioti,“ zdůraznil s tím, že by mohlo jít o jakousi formu tolerančního patentu.

Někteří poslanci ANO jsou KSČM trnem v oku

Dolejš také potvrdil, že někteří ministři ANO jim vadí, přičemž padla jména Martina Stropnického, Karla Šlechtové a Adama Vojtěcha.

Ohradil se proti spojení „negativní kádrová pravomoc”, které použil předseda KSČM Vojtěch Filip. „Nejde o nějakou kompetenci, kterou bychom si uzurpovali, říkáme u některých jmen, že tam vidím riziko chování určitých jmen, že se dostanou do sporu s programem vlády. Pokud jsou výhrady výrazné a byla by určitá bariéra před naší členskou základnou a voliči, tak sdělíme své výhrady. Nevstupujeme do kompetencí tvorby vlády,“ uvedl Dojelš. Komunisté tedy nemíní vybírat jména do vlády.

K jednání s ČSSD řekl Faltýnek: „Počkáme na jednání dalších orgánů sociální demokracie.”

„Důležité je, že se kolegové rozhodli pokračovat v diskusi, nyní jsou na tahu oni, domluvili jsme se na programových věcech, všechny spory jsme odstranili. Do čtrnácti dnů chceme mít v ruce konkrétní návrh koaliční smlouvy,” podotkl místopředseda strany ANO.

Daně se zvyšovat nebudou



Faltýnek také dodal, že ANO nebude zvyšovat daně: „Budeme vybírat stávající lépe.“

Zmínil i požadavky komunistů: „Přijmout zákon o referendu, o neziskových nemocnicích, insolvenční zákon, debatovat o církevních restitucích, obnovit suverenitu země nad surovinovými zdroji a zajistit nepromlčitelnost zločinů za privatizace.“

Místopředseda strany ANO přiznal, že mu vadí požadavek sociální demokracie, že pokud bude někdo obžalován, nebude moci zůstat ve vládě: „Mně to vadí, je to (Čapí hnízdo) uměle vytvořená kauza, mně to vadí principiálně. Každá formulace, která se týká útoku proti panu Babišovi, mně vadí,“ řekl Faltýnek. Podle něj je kauza vykonstruovaná, což si dovolil tvrdit na základě toho, že se ho týká, takže mohl nahlížet do spisu.

Přiznal také, že se zřejmě budou znovu volit lidé v čele některých sněmovních funkcí: „Nejsem příznivcem změn v klíčových orgánech, jakžtakž to odpovídá výsledkům voleb, ale ČSSD řekla, že pokud se dohodneme, tak chtějí toto téma otevřít.“