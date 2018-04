ren, Novinky

„Informoval jsem prezidenta o možnostech pokračování jednání. Vzal to na vědomí. Také jsem ho informoval o tom, s čím půjdu zítra na politické grémium,” řekl Hamáček po téměř hodinovém jednání s prezidentem Zemanem.

Konkrétní nabídku od ANO zatím nesdělil. Nechtěl komentovat žádné personální obsazení resortů, ani to, jaké má z nabídky pocity. Jen uvedl, že ČSSD stále trvá na podmínkách před krachem prvního vyjednávání. Mezi nimi bylo například to, že ČSSD nechce vládu s trestně stíhaným premiérem, požadovala také resorty vnitra a financí.

Předsednictvo rozhodne v pátek



O tom, zda budou jednání o vládě pokračovat, zatím podle něj jasno není. Rozhodne až páteční předsednictvo.

Někteří členové ČSSD, například předseda poslanců Jan Chvojka, však doporučují nová jednání neotevírat. Odkazují se na dění ve Sněmovně, kde se vytvořila hlasovací koalice ANO, SPD a KSČM. Ta se ve středu opět ukázala při hlasování o šéfovi komise pro kontrolu GIBS, kterým se stal Jiří Mašek z ANO. [celá zpráva]

Stejně jako to současné i předchozí jednání obě strany konzultovaly se Zemanem. V souvislosti s novou nabídkou od ANO se spekuluje, že hnutí nabídlo ČSSD pět ministerstev - školství, obranu, zahraničí, resort práce a sociálních věcí a kulturu - s tím, že vnitro by mohlo být obsazeno nezávislým odborníkem. [celá zpráva]

Rozdělení mandátů po volbách

FOTO: David Ryneš, Novinky

Prezident dlouhodobě prosazuje, aby vznikla koaliční menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD s podporou komunistů. Problém s tresním stíháním Babiše nemá. Své preference zopakoval Zeman i lídrům Pirátů, ODS a lidovců, kteří se na Hradě vystřídali v minulých dnech. [celá zpráva]

Po předchozím krachu jednání mezi ANO a ČSSD se podle předsedy SPD Tomia Okamury prezident nebránil ani konstelaci ANO, SPD a KSČM. S tou však měli problém někteří členové ANO, a tak se hnutí vrátilo zpět k jednáním se sociálními demokraty.

Účast ostatních stran ve vládě se zatím jeví jako nereálná. Buď nechtějí s ANO spolupracovat za žádných okolností, nebo jim vadí trestně stíhaný premiér. To byl i případ okamurovců, hnutí však tuto svou podmínku v poslední době přestalo akcentovat. ANO na tom, že má být v čele vlády Babiš, i když čelí obvinění v kauze Čapí hnízdo, trvá.

V sobotu dopoledne Miloš Zeman vystoupí na sjezdu KSČM. Dá se očekávat, že komunistům doporučí, aby případný vznik takové vlády podpořili. Pokud by k dohodě došlo, byla by to první vláda od pádu komunistické totality v roce 1989, která by stála na podpoře komunistů.