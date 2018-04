Karolina Brodníčková, Právo

Rozruch vzbudila i informace, že se v úterý večer sešli v pražské restauraci premiér a lídr ANO Andrej Babiš s politikem ČSSD Michalem Haškem a bývalým soc. dem. Jeronýmem Tejcem, o kterém se spekuluje, že by mohl dostat křeslo ministra vnitra. Všichni setkání vysvětlují tím, že přišli na oslavu 70. narozenin bývalé nejvyšší státní zástupkyně a exposlankyně soc. dem. Marie Benešové, která je pozvala. [celá zpráva]

Situace připadá některým poslancům ČSSD nepřehledná. „Upřímně řečeno nevím, proč tedy schůzku k vládě dělali v pondělí, když v pátek její výsledek teprve chtějí zveřejnit. Proč ji neudělali ve čtvrtek? Teď prožíváme jen dny plné spekulací,“ řekl jeden ze členů klubu ČSSD, který si nepřál být jmenován. „Já si myslím, že jeden z těch důvodů, proč se čeká do pátku, je, že se sonduje na obou stranách, co na nabídku říkají lidé, a že se to ještě upraví,“ podotkl.

Podobně hovořil i další člen klubu, který si rovněž nepřál zveřejnit své jméno. „Jan Hamáček je od úterý v Rumunsku, nemělo by tedy oficiálně nic probíhat. Ale také hledám důvod, proč teď několik dní všichni víme, že nějaká dohoda možná vznikla, ale nevíme jaká,“ řekl Právu.

U Zemana a v klubu ČSSD

Hamáček bude ve čtvrtek odpoledne hostem prezidenta Miloše Zemana a večer má informovat o nabídce ANO klub poslanců ČSSD. „Něco v tom musí být, náhoda neexistuje. Proč se týden drží ticho? To má v tom týdnu něco proběhnout? Přece se určitě něco děje,“ myslí si oranžový zákonodárce. Domnívá se, že situace straně pouze škodí a vytváří z něj a jeho kolegů blázny.

Místopředseda ČSSD Martin Netolický na Facebooku k pondělní schůzce s ANO, které se zúčastnil, napsal: „Debata o možném vládním uspořádání byla velmi otevřená. My však vyčkáme do pátečního jednání grémia a následně předsednictva ČSSD. Trváme ale na tom, že je třeba spolupráci brát jako komplex programových tezí, koaličních pojistek, dohody o složení vlády a také fungování Sněmovny v tomto volebním období.“

Přátelé, náročný večer! Ve čtyřech jsme si dnes vyslechli pohnutky hnutí ANO, co vedlo výbor a poslanecký klub k... Zveřejnil(a) Martin Netolický dne 16. duben 2018

V pátek po poledni proběhne jednání grémia ČSSD a hned poté třicetihlavého předsednictva strany. Pokud by nabídku schválilo, předloží ji k hlasování všem členům ČSSD.

Informace o úterním setkání Babiše, Haška a Tejce na pozvání Benešové vzbudily mezi politiky rozruch. „Měla jsem sedmdesátiny. Tam bylo víc lidí, nejen tito jmenovaní. Co je na tom tak zvláštního?“ divila se Benešová po dotazu Práva. „Tam se žádná vláda samozřejmě netvořila. Přišli mi popřát lidi, se kterými jsem pracovala, se kterými jsem něco prožila i v politice, a byla to normální narozeninová oslava, kde se nepracovalo. Všichni se dobře bavili a všem se to líbilo,“ dodala.

Jeroným Tejc

FOTO: Milan Malíček, Právo

Také Babiš Právu potvrdil: „Ano, je to pravda, paní Benešová mě pozvala na oslavu svých kulatých narozenin a byl jsem jí popřát.“ Právu setkání potvrdili i Tejc a Hašek. „Rád jsem včera popřál k významnému životnímu jubileu Marii Benešové, které si lidsky i profesně nesmírně vážím a hodně jsme toho spolu v politice prožili. Osud tomu chtěl, že máme narozeniny oba 17. dubna,“ napsal ve středu Právu Hašek.

„A už jsem si všiml, že z narozeninové oslavy je po Praze docela poprask. Tak tvůrcům všech konspiračních teorií mnoho zdaru v jejich náročné práci,“ dodal v SMS. Podobně se ve středu vyjádřil k setkání i Tejc: „Po schůzce na České advokátní komoře jsem byl osobně popřát mé bývalé a milé kolegyni k jejím kulatým narozeninám, které právě včera oslavila.“

Benešová je Zemanovou poradkyní, z ČSSD odešla, aby mohla být ministryní spravedlnosti v Rusnokově úřednické vládě v roce 2013. Další čtyři roky byla nestranickou poslankyní v klubu soc. dem. Tejc pracuje jako politický náměstek na ministerstvu spravedlnosti. Spekuluje se o něm jako o nástupci šéfa resortu Roberta Pelikána (ANO) nebo jako o nestranickém ministru vnitra.