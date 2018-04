Karolina Brodníčková, Právo

Setkání Právu potvrdila sama Benešová. "Měla jsem sedmdesátiny. Tam bylo víc lidí, nejen tito jmenovaní. Co je na tom tak zvláštního?" divila se bývalá poslankyně za ČSSD. "Tam se žádná vláda samozřejmě netvořila. Přišli mi popřát lidi, se kterými jsem pracovala, se kterými jsem něco prožila i v politice a byla to normální narozeninová oslava, kde se nepracovalo. Všichni se dobře bavili a všem se to líbilo," dodala pro Právo Benešová.

Na oslavu přišel i dříve trestaný fotbalový manažer a podnikatel Marek Vít. Informoval o tom uživatel Twitteru Jan Langmajer. Právu setkání potvrdili i Hašek a Tejc.

„Rád jsem včera popřál k významnému životnímu jubileu Marii Benešové, které si lidsky i profesně nesmírně vážím a hodně jsme toho spolu v politice prožili. Osud tomu chtěl, že máme narozeniny oba 17. dubna,“ napsal Právu Hašek na dotaz, zda je pravda, že se se všemi výše zmíněnými potkal.

Rád jsem včera popřál k významnému životnímu jubileu Marii Benešové,které si lidsky i profesně nesmírně vážím a hodně... Zveřejnil(a) Michal Hašek dne 18. duben 2018

„A už jsem si všiml, že z narozeninové oslavy je po Praze docela poprask. Tak tvůrcům všech konspiračních teorií mnoho zdaru v jejich náročné práci,“ dodal v SMS Hašek.

Podobně se vyjádřil k setkání i Tejc. Na otázku, zda se opravdu setkal s Babišem a dalšími jmenovanými osobami v restauraci, Právu odpověděl: „Po schůzce na České advokátní komoře jsem byl osobně popřát mé bývalé a milé kolegyni Marii Benešové k jejím kulatým narozeninám, které právě včera oslavila.“

Pikantní na sešlosti je zejména to, že se konala v době ostrého vyjednávání o vládě mezi ANO a ČSSD.

Zemanovi věrní



Právě Hašek je uvnitř soc. dem. stále považován za vlivného zákulisního hráče. Společně s prvním místopředsedou ČSSD Jiřím Zimolou v zimě založil platformu Zachraňme ČSSD, skrz kterou prosazuje v partaji některé změny. Hašek také udržuje, stejně jako Benešová nebo Tejc, vřelé vztahy s prezidentem Milošem Zemanem.

Benešová odešla z ČSSD poté, co se stala členkou Rusnokovy úřednické vlády v roce 2013. Další čtyři roky však byla nestranickou poslankyní v klubu soc. dem.

Tejc loni v létě oznámil, že nebude znovu kandidovat do Poslanecké sněmovny, po říjnových volbách dokonce odešel ze strany s tím, že se neztotožňuje s jejím vedením.

Tejc i Hašek byli po volbách 2013 aktéry tzv. „Lánské schůzky“ u prezidenta Zemana. Prezident tehdy na lánském zámku přijal představitele „protisobotkovského“ křídla ČSSD - vedle Haška a Tejce i Milana Chovance, Zdeňka Škromacha a Jiřího Zimolu. Setkání za zády tehdejšího předsedy Bohuslava Sobotky přitom Hašek tvrdošíjně popíral.