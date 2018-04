Karolina Brodníčková, Rudolf Voleman, Právo

To, že by se šéfem vnitra mohla stát nestranická osobnost respektovaná oběma stranami, naznačil opakovaně předseda Sněmovny a člen předsednictva ANO Radek Vondráček s tím, že by se současný ministr Lubomír Metnar mohl stát prvním náměstkem.

A právě nestraník Metnar v pondělí působil, jako by se s funkcí v čele úřadu už loučil. „Musíte vnímat, že je to opravdu politické rozhodnutí, které je třeba určitě učinit, protože Česká republika si určitě zaslouží stabilní vládu, ať se tady začne pracovat opravdu naplno,“ řekl při návštěvě vlády na Karlovarsku.

„Je tady řada připravených projektů. To víte, že z hlediska… těžko se mi odchází a nebyl jsem zvyklý, že bych odcházel od rozdělané práce. To je jedna věc, ale otázka zase samozřejmě druhá - ctím politické rozhodnutí, které by přišlo a tuto vládu by stabilizovalo,“ dodal Metnar.

Stínový ministr



Tejc Právu na otázku, zda je možné, že by zamířil do čela vnitra, napsal: „Spekulace nechci komentovat.“ A v ČT dodal: „Já jsem se připravoval několik let jako stínový ministr vnitra. Stejně tak jsem byl čtyři roky předsedou ústavně-právního výboru Sněmovny. Já nerozlišuji tyto dva resorty na bližší, méně bližší. V tuto chvíli jsem náměstkem na ministerstvu spravedlnosti a tato práce mě baví,“ řekl Tejc.

Coby stínový ministr vnitra ČSSD působil až do voleb 2013. Do vlády si nesedl kvůli účasti na tzv. lánském puči, kterou mu bývalý předseda Bohuslav Sobotka (ČSSD) vyčítal.

Tejc další čtyři roky ve Sněmovně působil jako kritik tehdejšího vedení soc. dem. Naopak s představiteli toho nynějšího si udržel bývalý předseda klubu ČSSD korektní vztahy.

ANO jednalo s ČSSD

V pondělí jednali o možné vládě zástupci ANO a ČSSD. Co hnutí sociálním demokratům nabídlo, žádná se stran po schůzce nesdělila. [celá zpráva]

Video

Záznam: TK po schůzce ČSSD se zástupci hnutí ANO v rámci vyjednávání o vládě

Za ČSSD dorazil předseda Jan Hamáček v doprovodu prvního místopředsedy Jiřího Zimoly a řadových místopředsedů Romana Onderky a Martina Netolického.

Za ANO jednal premiér Babiš, vicepremiér a místopředseda Richard Brabec a první místopředseda ANO a šéf klubu Jaroslav Faltýnek. Návrat k jednacímu stolu s ČSSD Babiš vysvětlil tím, že neměl moc na výběr.

Několikrát jsem jasně řekl, že teď už půjdu najisto. A další neúspěšný pokus už připustit nechci. premiér v demisi Andrej Babiš

„Protože docela dost našich poslanců má osobní problém s SPD, a někteří by možná nikdy takovou spolupráci nepodpořili, spočítal jsem si velmi snadno, že by mě mohl zase čekat neúspěšný pokus. Tak to fakt ne. Je škoda, že mi to naši poslanci neřekli, ještě než jsem jel v úterý za panem prezidentem,“ napsal o víkendu Babiš.

Zdůvodnil tak, proč nevyslechl doporučení prezidenta Miloše Zemana a nevyjednal si podporu menšinové vlády u SPD Tomia Okamury a KSČM. Babiš prý nechtěl své poslance ke spolupráci s SPD nutit. „Já si nechci ani nebudu nikoho kupovat, jak to dělaly strany v minulosti, všichni si to pamatujeme. A nechci poslancům hrozit. No, takže by to třeba nedopadlo… Přitom já jsem několikrát jasně řekl, že teď už půjdu najisto. A další neúspěšný pokus už připustit nechci,“ dodal.

Zřejmě i proto očekávala ČSSD od ANO velkorysou nabídku. Požadavky však sdělit nechtěla. „Míč je na jejich straně,“ prohlásil v neděli Hamáček. Stále platí, že případnou dohodu by muselo posvětit celostranické referendum ČSSD.

Předseda ČSSD Jan Hamáček přichází na pondělní jednání s hnutím ANO

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Hamáček společně se Zimolou zabouchl dveře Babišovi 5. dubna, když odmítl jejich požadavky na ministerstvo vnitra nebo financí a nabídl křesla ministra zahraničí, kultury, práce a sociálních věcí, spravedlnosti a zemědělství.

Už tehdy ale Zimola naznačil, že by další kolo jednání mohlo následovat: „Říkal jsem, že to musí být vyvážené koaliční partnerství, nikoliv aby ČSSD byla koaličním přívažkem. Andrej Babiš tohle zatím evidentně nepochopil, třeba mu to v průběhu následujících dnů či týdnů dojde.“

Padaly i urážky



Do vysvětlování situace se pustil i Hamáček. „Otázka nezní, proč ČSSD lpěla na ministerstvu vnitra. Politici, novináři i občané by se místo toho měli ptát, proč Andrej Babiš na ministerstvu vnitra trvá tak urputně, že je kvůli tomu ochotný riskovat i budoucnost naší země,“ napsal na Facebooku.

Soc. dem. si navíc stěžovala na styl jednání, se kterým se ze strany předsedy vlády potýkala. [celá zpráva]

„Nebylo to o personáliích, Janu Hamáčkovi, ministerstvu vnitra, ale o celém komplexu urážek, kterými pan Babiš opakovaně častoval sociální demokracii a kde z ní opakovaně činil nikoliv koaličního partnera, ale přívažek ke svému většinovému vládnutí,“ řekl Zimola.

Nabídku ANO odmítlo předsednictvo ČSSD a následně i sjezd hlasy 277 delegátů, 20 bylo proti a 17 se zdrželo.