Barbora Zpěváčková, Novinky

Problém není podle Zaorálka v programu nebo v personálních otázkách, ale v tom, jak se Babiš chová. „Není možné zahájit jednání s někým, kdo o vás říká, že jste podrazák, kdo jedním dechem říká, že to byla úspěšná vláda, kromě neumětelů sociálních demokratů,“ rozvášnil se Zaorálek v kuloárech.

„Přece není možné jít do koalice s někým, kdo se o vás neustále pohrdavě vyjadřuje,“ dodal. ČSSD má podle něj s Babišem bohatou zkušenost z minulé vlády. „Pan Babiš ukázal, že je pořád stejný, a v tom je ten svízel. Starého psa novým kouskům nenaučíš, to je ta potíž,“ míní exministr.

Hnutí ANO podle něj dobře ví, že soc. dem. vadí Babišovo trestní stíhání a jeho angažmá ve vládě. „To je názor, který zazněl stokrát. Jestli chtějí jednat, dobře vědí, na co mají reagovat, měli by vědět, s čím přijít,“ řekl Novinkám Zaorálek.

Jsem toho názoru, že pro soc. dem. je lepší koalice než být v opozici Jaroslav Foldyna, místopředseda ČSSD

Ostatní poslanci a nově zvolené vedení strany však hovoří mírnějším jazykem. Podle pardubického hejtmana a místopředsedy ČSSD bude chtít strana záruky, aby vedle případné vládní nebyla další, jiná koalice ve Sněmovně. Narážku směřoval směrem k SPD a KSČM.

Další z místopředsedů ČSSD Jaroslav Foldyna Novinkám sdělil, že očekával, že ANO se bude chtít k vyjednávání vrátit. „Politik není proto, aby vše odmítal, je proto, aby jednal. Takže jsme připraveni o těch věcech jednat. Teď je otázka, s čím ANO přijde,“ komentoval. „Jsem toho názoru, že pro soc. dem. je lepší koalice než být v opozici,“ zdůraznil.

Valachová: To jednání přinese nové požadavky

Místopředsedkyně poslaneckého klubu soc. dem. Kateřina Valachová Novinkám řekla, že výzva Babiše znovu jednat je pro stranu signál k tomu, že hnutí ANO v tuto chvíli odmítá podporu ze strany SPD.

„Pro nás je to nová nabídka, pokud to podpoří předsednictvo, budou pokračovat z nové startovní čáry. Neznamená to vrátit se do okamžiku původně ukončených jednání a přijmout případnou změnu názoru hnutí ANO v otázce vedení ministerstva vnitra. To vyjednávání přinese nové požadavky,“ nastínila Valachová.

Ke stolu by usedl i místopředseda Roman Onderka. „Jednat bychom měli, politik je tady od toho. Vyhýbat se jednání je dětinské,“ konstatoval.

Podobně to vidí šéf poslanců soc. dem. Jan Chvojka. „Pokud jakákoliv strana ve Sněmovně projeví zájem s ČSSD jednat, tak není důvod nevyhovět. S ANO se rádi potkáme a vyslechneme si, s čím přicházejí,“ uvedl.