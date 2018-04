Jan Rovenský, Právo

„Brabec premiérem opravdu být nechce. Ale uvědomuje si, že dost možná mu nezbyde nic jiného. I když poslanci ANO jasně chtějí za premiéra Babiše, varianta s SPD se mnohým příčí. Řada lidí tak má pocit, že je postavena před výběr ze dvou variant: špatné a špatné,“ řekl Právu člen vedení ANO, který si nepřál být jmenován.

Ve čtvrtek odpoledne bude vedení ANO debatovat o doporučení prezidenta Miloše Zemana, aby Babiš pokračoval v jednání o vládě s komunisty a SPD. Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek již v úterý přiznal, že proti SPD má v klubu námitky třetina až polovina poslanců.

„Komunisté paradoxně vadí míň než SPD. Mnozí poslanci si uvědomují, jaké emoce budí Okamurova strana, i když kraj od kraje je to jiné. Také se obávají, že podporou od SPD bychom v čase víc ztratili a zcela si uzavřeli přístup k některým voličům. Nemluvě o demonstracích v ulicích,“ dodal zdroj.

Zájemců je dost

V případě, že by Brabec byl premiérem, tak by podle informací Práva byl ochoten obnovit jednání se soc. dem., ale nebránil by se ani většinové vládě s ODS, která by ve Sněmovně měla 103 poslanců. V každém případě by babišovci o zájemce nouzi neměli – opakovaně se do kabinetu hlásila i soc. dem. a lidovci, pokud by ve vládě nebyl trestně stíhaný Babiš.

Sám Brabec řekl Právu, že Babiš je jednoznačným kandidátem na premiéra nejen pro poslance, ale i pro voliče ANO. „To bychom nechtěli překročit, to je kontinuální názor,“ sdělil. Podle vicepremiéra si ale babišovci musejí vyhodnotit jednání premiéra s prezidentem.

„Prezident doporučuje jednat s SPD a KSČM, ale pochopil jsem to tak, že to neznamená jednat jen s nimi. Musíme dál jednat s cílem postavit vládu, která získá důvěru a v ideálním případě bude přijatelná pro velkou skupinu lidí, nejen našich voličů,“ doplnil Brabec.

Proti Ťok i Stropnický

Dosud se proti spojenectví s SPD vymezili ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který však v politice končí, šéf dopravy Dan Ťok, který by kvůli tomu z politiky odešel, a dva členové předsednictva – ministr zahraničí Martin Stropnický a brněnský primátor Petr Vokřál. Proti je také například poslanec Rostislav Vyzula nebo moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Svou někdejší kritiku naopak otupila ministryně obrany Karla Šlechtová, která prohlásila, že klíčové je, aby vznikla stabilní vláda s důvěrou. Podobně se vyjádřil i místopředseda klubu ANO a člen vedení Jan Volný.

Ministryně obrany Karla Šlechtová.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Raději bych viděl jiné varianty, ale pokud to bude jediná cesta ke vzniku stabilní vlády? Předčasné volby nikdo nechce, nejméně pak voliči, kteří rozdali karty a nyní čekají, co s jejich hlasy a důvěrou politici udělají,“ sdělil Právu.

Podle členky předsednictva, karlovarské hejtmanky a šéfky Asociace krajů Jany Vildumetzové je kandidátem na premiéra jen jeden člověk. „Tím je Andrej Babiš, na tom je jednomyslná shoda. Pan premiér nás s doporučením prezidenta seznámí, ale co vím, je, že potřebujeme stabilní vládu složenou z odborníků, která bude plnit program vycházející z potřeb a požadavků občanů,“ řekla.

Musela bych si to vyřídit nejdřív se svým svědomím a potom bych to musela vyřizovat s Evropou eurokomisařka Věra Jourová

Před čtvrtečním jednáním nechtěl spekulovat člen předsednictva a olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk. „Musíme si říct, jaké máme možnosti, a názorově se sladit. Určitě se sjednotíme, že se názorově sladíme,“ podotkl.

Okleštěk se nebojí, že by podpora od SPD mohla klub ANO rozštěpit. „V minulém funkčním období o nás všichni říkali, že jsme pytel blech a že za chvíli nebudeme, a přitom jsme s jednou výjimkou dokončili mandát všichni. Nepředpokládám, že by situace nyní byla jiná,“ dodal.

Jourové je chmurno

Poslanec Patrik Nacher, který možná povede ANO do komunálních voleb v Praze, řekl Právu, že od počátku zastává názor, že nejlogičtější variantou byla středopravicová vláda s ODS. „Z tohoto úhlu pohledu nejsem příznivcem varianty SPD a KSČM, jakkoli se množství ostatních variant blíží nule. V této chvíli si počkám na další informace,“ podotkl.

Eurokomisařce Věře Jourové je z představy, že by vládu měla podporovat SPD, „chmurno“, jak řekla ve středu novinářům v Bruselu. „Musela bych si to vyřídit nejdřív se svým svědomím a potom bych to musela vyřizovat s Evropou a vysvětlovat, co se tam stalo. A opravdu nevím, co bych na to říkala. Pořád doufám, že to nenastane, a opravdu velice přemýšlím nad tím, co to bude znamenat pro mne,“ poznamenala Jourová, která byla před nástupem do Bruselu místopředsedkyní ANO.

„Politika, kde už jsem nějakou dobu, mne naučila, že je potřeba nedělat prudké pohyby,“ dodala Jourová.