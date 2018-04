Novinky, ČTK

Novela má mimo jiné pro lidi zpřísnit požadavky na odvoz odpadní vody z jejich bezodtokových jímek. Do budoucna by měli doložit takovouto likvidaci odpadu za poslední dva kalendářní roky. Ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec (ANO) to požadoval zavést už od příštího roku, Sněmovna na návrh zemědělského výboru odložila tuto povinnost až na leden 2021.

Největší spor se ve Sněmovně vedl o návrh Jana Schillera (ANO), který chtěl komunálním čistírnám odpadních vod zakázat přijímat odpadní vodu, která obsahuje nebezpečné závadné látky. Poslanec to ve shodě s Brabcem zdůvodňoval tím, že místní čistírny nejsou uzpůsobeny na příjem vody z průmyslových podniků, která obsahuje například těžké kovy.

Poslanec Antonín Staněk (ČSSD) ale namítal, že návrh je příliš obecný a mohl by proto prodražit lidem odvoz jímek kvůli tomu, že by si možná museli nechávat provést rozbor jejich odpadní vody. Návrh podle Staňka navíc nepočítá s omezenou kapacitou průmyslových čistíren odpadních vod, takže odpadní voda z podniků by nejspíš končila v kanalizacích nebo na polích.

Sněmovna také umožnila nově zřizovat stanové tábory v záplavových územích, což nyní nelze.