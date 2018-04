Karolina Brodníčková, zpe, Novinky, Právo

Spekuluje se, že premiérem by místo Babiše mohl být po krachu jednání se soc. dem. jmenován vicepremiér a místopředseda ANO Richard Brabec. Jasněji bude po úterní schůzce Babiše s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech.

Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek nicméně tvrdí, že Babiš má uvnitř klubu podporu. „Zeptal jsem se, jestli má pan Babiš dál podporu poslaneckého klubu. Ta podpora je jednoznačná, drtivá,“ oznámil na úterní tiskové konferenci před jednáním Sněmovny Faltýnek. Dodal, že hnutí ANO má na pozici premiéra od začátku jediného kandidáta a tím je Babiš.

Babiš by se ale názoru prezidenta podřídil. „Když mi řekne, že chce pověřit Richarda Brabce, tak to budu respektovat. Neočekávám ale takový krok,“ řekl Lidovým novinám. Připomněl, že mu Zeman slíbil prostor pro vytvoření vlády do konce června. [celá zpráva]

Na vyjádření hlavy státu čeká i šéf Pirátů Ivan Bartoš. „O scénářích vlády z pirátské strategie jsme ochotni jednat: bez šíbrů, nesmí jí dominovat hnutí ANO a nebude se opírat o hlasy SPD či KSČM,“ napsal Právu Bartoš.

Možnosti zde jsou a premiér Babiš by neměl lidem věšet na nos bulíky Ivan Bartoš, předseda pirátské strany

„Pokud je jejich cílem stabilní vláda, jak Babiš tvrdí, tak jiná šance není, ostatně volby ANO nevyhrálo většinou hlasů, tak prostě nebude mít většinu ministrů,“ podotkl.

Schůdná by byla pro 22 pirátských poslanců i vláda odborníků, které navrhnou strany kromě komunistů a SPD se 101 poslanci. Naopak Zemanovu vládu, obdobnou jako byl kabinet Jiřího Rusnoka, by Piráti nepodpořili.

„Možnosti zde jsou a premiér Babiš by neměl lidem věšet na nos bulíky. V demokratické politice s 29,64 procenta z voleb fakt neberete vše!“ zdůraznil předseda Pirátů.

Právě Piráty Babiš původně do své vlády chtěl. „Po volbách to mohlo být tak, že ANO, Piráti a STAN mohli udělat koalici,“ řekl.

Babišův odchod z čela by otevřel dveře



Starostové by to po výměně premiéra nevyloučili. „Všechno ostatní je na dalších jednáních. Teď je na tahu pan prezident,“ sdělil Právu předseda STAN Petr Gazdík. „My v tomto týdnu svoláváme vedení demokratických stran, chceme se neformálně potkat a pobavit se o dalším postupu vůči vítězi voleb,“ dodal. Babišův odchod z vlády by otevřel dveře k vážným jednáním i lidovcům, kteří striktně odmítají trestně stíhanou osobu ve vládě.

„Tím by se samozřejmě mohla celá věc odblokovat. Je škoda, že až po půl roce, protože tohle bylo jasné už v předchozím období. Tato vláda nemohla dostat důvěru. Věděl to jak premiér, tak prezident,“ sdělil Právu šéf Pavel Bělobrádek.

Není to však jediná podmínka, se kterou by lidovci do vlády vstupovali. Kabinet by nesměl být závislý na hlasech komunistů nebo SPD. Lidovci by také ve vládě museli hrát „důstojnou roli“ a prosazovat svůj program.

„Jako to bylo v posledním volebním období, kdy jsme prosadili 80 procent svých priorit. Také o nás samozřejmě musí hnutí ANO stát. Co my jsme slyšeli, tak oni nikdy nestáli o to, abychom byli znovu v koalici,“ doplnil Bělobrádek.

ODS: Je čas na změnu

Babišova vláda by se teoreticky mohla opírat o komunisty a Okamurovu SPD (celkem 115 hlasů), ale ANO by se kvůli tomu podle všeho začalo drolit. Nehledě na to, že Babiš s SPD jednat o podpoře vlády nechce, protože by ztratil image proevropského politika.

Představitelé ODS se na otázku, zda by po odchodu Babiše byli ochotni jednat o společné vládě s ANO, jasně nevyjádřili. „Na tahu je pan prezident. Jsme v krizi a do ní nás přivedl přístup ANO. Myslím, že po pěti měsících, kdy Andrej Babiš předstíral jednání o vládě, by se nějaká změna měla stát,“ napsal Právu předseda ODS Petr Fiala.

Víc nechtěl říci ani předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. „Nechci spekulovat, uvidíme, co učiní pan prezident. Ale abych řekl pravdu, neočekávám, že by pověřil někoho jiného z hnutí ANO. Pokud by se tak ale stalo, záleží na panu Brabcovi, jak k jednáním přistoupí, zda by to bylo jako doposud, nebo by to vzal vážně,“ řekl Právu.

Zdůraznil, že ODS je ochotna jednat s každým. „Vždy, když nás někdo pozval na jednání, tak jsme přišli, to bude platit i do budoucnosti. Ale všechno ostatní jsou spekulace,“ dodal Stanjura.

„Slušný prezident by ňoumovi pověření vzal“

Jak už Právo informovalo, po sobotním sjezdu ČSSD by o vládě s ANO strana uvažovala pouze v případě, že by v ní Babiš neseděl. Koalici by však musela posvětit celá členská základna ve vnitrostranickém referendu. TOP 09 by koalici s ANO vytvořit nechtěla, ani kdyby v kabinetu Babiš nebyl. Nedá se však ani předpokládat, že by o to stálo ANO, když jeho předseda Babiš spílá předsedovi poslanců topky Miroslavu Kalouskovi v každém rozhovoru.

Podle Kalouska by ale pro změnu na postu premiéra byl už nejvyšší čas. „Premiér ani půl roku po volbách neumí prezidentovi říct, jak chce zajistit důvěru Sněmovny pro svou vládu. Každý slušný politik by v takové situaci pověření vrátil. A každý slušný prezident by takovému ňoumovi pověření vzal a pověřil by někoho jiného,“ napsal na Facebook. [celá zpráva]