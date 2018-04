Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

„Krach jednání jsem úplně neočekával. Spor možná chtěl mediátora a tím jsme se mohli stát,” prohlásil v pátek předseda komunistů Vojtěch Filip. Podle něho byly požadavky ČSSD přehnané.

„Jejich výsledek voleb byl horší než náš, těžko s ním mohli dosáhnout toho, co chtěli. Tu chybu za ně nemůžeme napravit,“ řekl Filip novinářům během jednání výkonného výboru.

Komunisté jsou podle něho připraveni k dalším jednáním, i v závislosti na výsledku sobotního sjezdu soc. dem.

Zatvrzelá ČSSD

O dalším postupu jedná ústřední výkonný výbor KSČM v sobotu. O případné toleranci vládě ANO, kterou by zároveň podpořilo hnutí SPD, komunisté podle Filipa zatím nejednali. „V politice platí nikdy neříkej nikdy, ale zatím nevidím obrysy takového jednání,“ dodal. Podle Filipa je ve hře vícero variant, včetně obsazení některých ministerstev odborníky či vyvolání předčasných voleb, na kterých by se shodlo 120 poslanců. „I taková varianta je možná,“ řekl.

Pravděpodobnost voleb se zvýšila podle šéfa klubu KSČM Pavla Kováčika. „Je třeba, aby se již přiblížil konec jednání, aby strany přetavily svůj volební výsledek v konkrétní práci a skončilo to věčné přetahování,“ řekl Právu.

Podle místopředsedy ÚV KSČM Jiřího Dolejše se páteční výbor neklonil k okamžitému ukončení jednání. „Bereme to jako selhání vyjednavačů ANO a ČSSD. Pokud bychom se touto cestou vydali k předčasným volbám, tak je to škoda. Jsou jen alibi pro vyjednavačskou impotenci,“ řekl Právu. „Pokud k volbám dojde, tak musíme být jako správný pionýr připraveni,“ dodal.

„Předpokládáme konzultace prezidenta s Andrejem Babišem i s dalšími stranami, tedy i s námi. Pokud by chtělo ANO menšinovou vládu, tak si musí sehnat partnera, my nechceme programově spolupracovat s SPD,“ uzavřel Dolejš.

Jiří Dolejš, místopředseda KSČM

FOTO: Milan Malíček, Právo

Člen výkonného výboru Zdeněk Ondráček nebyl krachem překvapen. „Předpokládal jsem to, když jsem viděl tu neochotu ustoupit z pozice na obou stranách. Podle mě byla nabídka ANO dostatečná na to, aby byla akceptovatelná, protože ministerstvo spravedlnosti je, aspoň co se týká těch kauz, o které se hraje, víc než ministerstvo vnitra,“ řekl Právu.

Komunistický poslanec Vladimír Koníček označil krach jednání za selhání Babiše. „Zatím jsme mluvili o podpoře vlády ANO s ČSSD. Případná tolerance jiné vlády je otázka dalších jednání. teď jsme zase úplně na začátku,“ uvedl. O odpovědnosti Babiše mluví také člen ústředního výkonného výboru KSČM Alexander Černý. „Ale i partner v jednání by měl mít soudnost. Trochu nechápu zatvrzelost ČSSD,“ komentoval trvání soc. dem. na získání vnitra.

Skreč je nejhorší

„Působí to na mě, jako by chtěli jednání skrečovat a doufají, že v dalším kole budou mít ještě lepší podmínky a že někoho zaženou do kouta. Obávám se, že je to výstřel naslepo a trochu hazardují,“ řekl Černý Právu. I on lituje, že nedošlo ke společnému jednání ANO, ČSSD a KSČM. Podle něho to byla největší chyba, ze které by se měli aktéři vyjednávání poučit.

„Skrečovat je to nejhorší, co by se mohlo stát. To by asi skončilo předčasnými volbami, což nevyhovuje skoro nikomu,“ dodal Černý.

Podle místopředsedkyně klubu KSČM Hany Aulické Jírovcové sehrál své v ČSSD i silný nesouhlas členů s vládou ANO. „Podle mě se otevřeně hraje i o to, že by Jan Hamáček mohl být odvolán z pozice předsedy. To si musí vyříkat ČSSD sama, ale zřejmě to mělo velký vliv,“ řekla poslankyně Právu.

Také podle dalšího poslance KSČM Stanislava Grospiče velký díl odpovědnosti za krach nese ČSSD. Dovede si představit menšinovou vládu ANO tolerovanou KSČM, ale „za přísnějšího respektování politických subjektů i s vědomím toho, že ANO volby výrazně vyhrálo a my nikoli, takže žádné další požadavky nad rámec toho, jak je stavěla soc. dem., nejsou na místě“. Je třeba se chovat rozumně, vyzval Grospič.