Renáta Bohuslavová, Novinky

Miloš Zeman buď dostojí svému slovu a i přes neúspěšná koaliční vyjednávání podruhé jmenuje Andreje Babiše premiérem. Může si však také vybrat někoho jiného, což si přeje většina lídrů politických stran. [celá zpráva]

Pokud A.Babiš není schopen nebo ochoten sestavit řádnou vládu s většinovou podporou PS, pak má dostat příležitost někdo jiný. Někdo, kdo představí plán a bude mít předpoklady vytvořit vládu v souladu s ústavou. Ukončeme toto divadlo a vraťme se k pravidlům parlamentní demokracie. — Petr Fiala (@P_Fiala) 6. dubna 2018

Mohl by to být jiný člen z hnutí ANO nebo třeba Petr Fiala, jakožto předseda strany, která skončila ve volbách druhá. Tato varianta však není moc pravděpodobná.

Druhý pokus může Zeman ale také předat do rukou tzv. odborníkům a může jmenovat úřednickou vládu. I ta by však měla získat důvěru Poslanecké sněmovny.

Lídři stran se však shodují, že taková varianta není vůbec namístě. Je tu podle nich ještě řada politických řešení a manévrovací prostor ještě nebyl vyčerpán.

Pokud by nevyšel ani druhý pokus a vláda by nezískala důvěru, přichází na řadu předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), který už předem uvedl, že by třetí pokus svěřil opět Babišovi.

ANO má na výběr SPD, KSČM, lidovce i ODS



Například komunisté hovoří o toleranci menšinové vlády hnutí ANO. Tu by mohli podpořit společně s SPD. [celá zpráva]

„Dokážu si představit, že bychom byli v poloze, kdo by pomohl ke vzniku vlády a kdo by si zachoval pozici aktivní opozice a umožnil vládě vládnout a tlačil by na ni zleva. Dokážu si představit, že by SPD byla ve stejné pozici jako my,“ uvedl v pátek místopředseda KSČM Josef Skála.

Od lidovců zase zní, že by mohla být obnovena koalice z minulého volebního období, tedy hnutí ANO, lidovci a ČSSD.

„Je to jedna z možných variant. Pokud by se obnovila bývalá koalice, tak ti lidé mají zkušenost s resorty, nemuseli by se dlouho rozkoukávat a pokračovalo by se dál,” uvedl v České televizi místopředseda strany Marian Jurečka.

Spolupráci s hnutím ANO nevyloučili ani ODS, Piráti nebo STAN. Problém je však v osobě trestně stíhaného premiéra, což je pro strany nepřekročitelná podmínka, ze které ale za žádnou cenu nechce ustoupit Andrej Babiš.

Vláda bez důvěry je cesta k předčasným volbám



Obavy panují i z toho, že by zde zůstala současná Babišova vláda bez důvěry. To by byl pro mnohé impuls k rozpuštění Sněmovny a vyvolání předčasných voleb.

„Pokud by tu měla být dlouhodobě vláda bez důvěry, tak pojďme hledat hlasy na rozpuštění Sněmovny,” uvedl lídr Pirátů Ivan Bartoš.

Předčasné volby si však většina stran nepřeje a nechce je zatím ani prezident Miloš Zeman.

KDU-ČSL je na předčasné volby připravena, nevidíme však k nim důvod. Jsou až poslední možností, přičemž jiné ještě nebyly vyčerpány. — Pavel Bělobrádek (@PavelBelobradek) 6. dubna 2018

Ačkoliv Andrej Babiš argumentuje tím, že třeba Pirátům nebo ODS rostou preference, a volby by tedy mohly situací zamíchat, nezdá se to úplně pravděpodobné. Nicméně Babiš je ve čtvrtečním večerním rozhovoru pro Právo označil za možné. [celá zpráva]

Jednání by se mohla posunout již v sobotu, kdy bude pokračovat sjezd ČSSD. V příštím týdnu se pak lídři stran chtějí sejít s prezidentem. Ten zatím výsledky čtvrtečního krachu jednání nekomentoval. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček na Twitteru uvedl, že Zeman bude o svém postoji jako prvního informovat Babiše.