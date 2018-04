Jan Rovenský, Právo

Z politiky odchází expředseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Usnadní to vyjednávání o vládě?

Myslím, že Sobotka udělal dobře. Jeho možnosti působení jako poslance by byly obtížné, jak z osobního hlediska, tak z hlediska fungování klubu, když prohlásil, že je proti vládě soc. dem. s ANO. Jeho odchod uvolňuje prostor pro debatu v klubu i ve straně. Sobotka si jistě zaslouží ocenění za to, že dokončil celé volební období, na druhou stranu policejní reforma a vynucený odchod Andreje Babiše z kabinetu nebyly dobré kroky. Ale na celkové hodnocení jeho působení je dnes ještě brzy.

Soc. dem. je vnitřně rozdělená, pokud jde o angažmá v Babišově vládě. Někteří funkcionáři se dovolávají i bohumínského usnesení. Nakolik je to podle vás důležité?

V rámci ČSSD jsou názory různé, ale překvapilo mě, že dost lidí ve významných funkcích v soc. dem. se ještě dnes dovolává bohumínského usnesení o zákazu spolupráce s extremistickými stranami, kam tehdy byla zařazena KSČM. V té době to bylo podmíněno antikomunismem, kterému značná část členů i funkcionářů soc. dem. podléhala.

Už tehdy jsem usnesení považoval za neblahé. Dnes je vývojem již překonáno a myslím si, že by mělo být zrušeno. Nechápu, když se ho dnes někteří dovolávají jako nějaké politické direktivy. V tomto směru si soc. dem. musí ujasnit svoji pozici.

Je načase, aby se nebránila případné spolupráci s KSČM, která by vládu mohla tolerovat. Tím soc. dem. může dosáhnout posílení určitých programových pozic ve vztahu k ANO zejména v sociální oblasti. To by si členové soc. dem. měli před případným referendem o vstupu do vlády také ujasnit.

Jak vysoká je možnost, že spojenectví s Babišem členové ČSSD nakonec odmítnou?

Dost se toho obávám. Členové soc. dem. by si ale měli při vědomí všech komplikací uvědomit širší souvislosti, tedy hlavně, že země potřebuje mít stabilní vládu a že ČSSD může být významnou stranou v koaliční vládě.

Bude-li soc. dem. v koalici, bude mít větší možnost prosazovat své programové požadavky a navázat na program předchozího kabinetu, než kdyby byla jednou z nepříliš významných opozičních stran svolávající vlastně jen mimořádné schůze.

Místopředseda soc. dem. Jiří Zimola se vyslovil pro to, aby zákon o obecném referendu umožnil lidem hlasovat i o mezinárodních smlouvách, tedy například o vystoupení z EU. Co si o tom jako odborník na ústavní právo myslíte?

Jsem rozhodným stoupencem EU a jsem pro to, aby ČR byla její součástí. Výstup z Unie bych nepodporoval. Jestliže se ale Česko do této aliance přihlásilo hlasováním všech svých občanů, kteří se v referendu rozhodli pro vstup, pak je otázka, zda mohu zcela kategoricky vyloučit, aby o této věci se nemohlo konat referendum,

Pokud jde o mezinárodněprávní vztahy, tak platí princip, že jak se určité smlouvy sjednávají, tak se i vypovídávají. To, že Ústava nestanovuje, jak se mezinárodní smlouvy mohou rušit, neznamená, že to není možné.

Chápu, že některé strany včetně Babiše chtějí referendum o výstupu Česka z EU vyloučit, ale je otázka, zda takovýto požadavek mohu zcela vyloučit z logiky konstrukce naší Ústavy.