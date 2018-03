Zeman pověřil BIS pátráním po novičoku v Česku

Prezident Miloš Zeman uložil Bezpečnostní informační službě (BIS), aby zjistila, zda se na území České republiky nevyvíjel nebo neskladoval nervový plyn novičok. Na stránkách Hradu to v pondělí uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Novičokem byl v Británii otráven ruský dvojitý agent Sergej Skripal, Rusko v reakci na podezření, že s tím má co dočinění, v minulosti uvedlo, že látka mohla být i z Česka. To česká diplomacie odmítla.