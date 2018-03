Miroslav Homola, Právo

Podle Zimoly by soc. dem. neměla ve vyjednávání o nové vládě s hnutím ANO ustupovat od svých resortních požadavků. „Nadále podporujeme požadavek, aby ČSSD při koaličním vyjednávání trvala minimálně na obsazení pěti resortů. Zejména je to ministerstvo vnitra, spravedlnosti, práce a sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy nebo zemědělství či místního rozvoje,” uvedl Zimola.

Z poslanců ČSSD by podle něj měl být ve vládě jen šéf strany Jan Hamáček. „Shodli jsme se, že do vlády nebudou nominováni zákonodárci s výjimkou předsedy ČSSD a poslaneckému klubu by mělo vedení strany uložit respektování výsledku celostranického referenda o povolebním uspořádání,“ doplnil Zimola.

V Třešti se představili rovněž kandidáti na místopředsedy ČSSD Jana Fialová a Jaroslav Foldyna. „Shodli jsme se na tom, že Platforma podporuje vedení sociální demokracie v jednáních o účasti ČSSD v koaliční vládě s hnutím ANO za podmínky prosazení programových priorit a důstojného zastoupení ČSSD v možné koaliční vládě a požadujeme prosazení několika priorit,“ řekl Právu po jednání lídr platformy Zachraňme ČSSD Michal Hašek.

Chtějí daňovou progresi



Jak upřesnil, k prioritám, které požadují prosadit, patří daňová progrese u daní z příjmu u fyzických i právnických osob, sektorovou, tedy bankovní daň, snížení sazby DPH na základní potraviny a vodné a stočné.

Dále pak chtějí zrušení výjimky u dědické daně nad 50 milionů korun, zrušení karenční doby, či zavedení víceletého financování sociálních služeb. „Usilujeme rovněž o nové posouzení systému sociálních dávek, či o zahájení přípravy důchodové reformy. Nechceme rovněž zvyšovat spoluúčast pacientů při úhradě zdravotní péče a chceme rovněž zavést celostátní referendum, které by mělo i právo odpovídat i na otázky účasti členství ČR v mezinárodních organizacích,“ doplnil k závěrům jednání v Třešti Hašek.

Mezi dalšími požadavky, které má vedení ČSSD podle platformy prosazovat je i zajištění financí pro nastartování schválené reformy financování regionálního školství, odmítnutí návrhu MF na snížení rozpočtového určení daní obcím a krajům. Objevil se znovu i požadavek dořešení církevních restitucí. Jak doplnil Zimola, strana musí pokračovat v podpoře strukturálně postižených regionů (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj).

Názorová platforma Zachraňme ČSSD vznikla loni v reakci na volební debakl ČSSD v parlamentních volbách. Mezi její zakladatele patří Zimola, Hašek, Jaroslav Foldyna či Jiří Běhounek.