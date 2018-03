Jan Martinek, Právo

Pane předsedo, po volbách se zdálo, že SPD výrazně zasáhne do formování vlády. Dnes jsme u druhého pokusu a vypadá to, že se bez vás Andrej Babiš klidně obejde. Jak se na to díváte?



Když vycházím ze slov Andreje Babiše, tak klíčovým problémem je náš návrh zákona o skutečně demokratickém, širokém referendu.

Přesněji řečeno referendum o vystoupení z EU?

To je jen jeden z dílčích bodů. My například navrhujeme, aby k vyvolání referenda stačilo 100 tisíc podpisů občanů, Babiš hovořil o 800 tisících podpisech. Takové referendum nebude nikdy reálně uskutečněno. Odpor k přijetí zákona o referendu je skutečně široký a zcela evidentní.

Míjíme se i u dalších bodů, například u pomoci lidem v dluhových pastích. My chceme, aby se u nich měnilo splácení dluhu – nejprve aby se splácela jistina, a až pak poplatky exekutorům a náklady na ně. Chceme zrušit DPH u exekucí, což by snížilo náklady o pětinu, ale ANO s tím nesouhlasí.

Řada dluhových pastí vzniká tak, že tomu lidé nerozumí, je to právně složité, a proto chceme pro ně zavést i advokáty ex offo. Je také potřeba zásadně omezit lichvu. Ve většině zemí EU jsou zastropovány úroky ze spotřebitelských úvěrů.

Posledním bodem jsou důchody. Chceme, aby ve vládním prohlášení, bude-li tam SPD, stálo, aby byla výše minimálního důchodu svázaná s minimální mzdou, a to nejen u starobních důchodů, ale třeba i u invalidů. Nejde to ze dne na den, ale rozpočtovými opatřeními k tomu musíme směřovat.

Říkáte: bude-li tam SPD. Ale ANO teď bude do dubna jednat jen s ČSSD. Je možné, že složí vládu s nimi a s podporou KSČM. Podpoříte takovou vládu? Nebo doufáte, že jednání ztroskotají, a ANO začne opět vyjednávat s vámi?

My celé čtyři měsíce mluvíme jen o programu a nepolitikaříme – doufám, že to každý vidí. Nevyvoláváme obstrukce ani mimořádné schůze, jdeme za programem. Snažíme se jednat se všemi. Problém je, že jediné dvě strany, které se s námi rozhodly jednat o programu a vůbec pracovat celé čtyři měsíce, byly ANO a KSČM.

Ostatní strany se rozhodly nespolupracovat, nehledat stojedničku s dalšími stranami pro jakékoli návrhy, i ty vlastní. Řekly, že chtějí být v opozici. Typickou ukázkou jsou piráti, kteří den před volbami říkali, že se vládní účasti nebrání, a den po volbách řekli, že chtějí být v opozici.

Žádná stojednička se přece neposkládá bez ANO, a většina stran jít do vlády s ANO odmítá.

Ano, ale to rozhodli voliči. Já jsem Andreje Babiše pochopitelně nevolil, i naši voliči to musí skousávat, ale strany mají na výběr. Buď dělat obstrukce a zdržovat, nebo být politicky vyspělí a prosazovat program.

Dnes se mě lidi ptali, že je zrovna sto dnů od jmenování první Babišovy vlády a co na to říkám. Zhodnotil jsem to jednou větou. Menšinová vláda bez důvěry není schopná cokoli prosadit, takže ani nic nenavrhuje. Celá republika stagnuje, celé čtyři měsíce se nepředkládají žádné zásadní politické návrhy. A odpovědnost je na hnutí ANO, protože stojednička tu prostě je. Už se to celé začíná protahovat a společnost začíná být nervózní.

Jediné, co mám, je politický názor. A za něj je mi vyhrožováno likvidací, bojím se jít v Praze po ulici, abych nebyl fyzicky napaden!

Mluvil jste o tom, že SPD do druhého pokusu sestavení vlády zasáhne. To se zatím neděje.

Naším přáním je, abychom se k těm jednáním vrátili. Jsme ale konzistentní a říkáme, že nechceme jít do vlády s trestně obviněným premiérem. Vláda by byla nestabilní. Kdyby Babišova kauza pokračovala, tak padá celá vláda.

Jsme zároveň konstruktivní, chceme podpořit náš program a vládu odborníků. Do případného společného programového prohlášení k podpoře vlády odborníků se nám už podařilo prosadit mnoho klíčových bodů.

Trvali jsme i na jasně daném časovém horizontu, kdy ty zákony odejdou ze Sněmovny, což původně Babiš nechtěl, a pak to odsouhlasil. Mnoho politiků něco slíbí, ale pak se nic nestane – akorát dělají populistické kampaně. My chceme průběžně účtovat naši práci, nikdo nás nebude tahat za nos. Pakliže nebude časový horizont přesně dodržen, vyvolali bychom hlasování o nedůvěře vládě. To jsme řekli jasně.

Vypadá to, že jste upadli v nemilost u prezidenta Miloše Zemana, který v rozhovoru pro MF Dnes řekl, že SPD už nemá jeho sympatie, protože jste hlasovali pro návrh Starostů, aby hradní kancléř napříště musel mít nejvyšší bezpečnostní prověrku.

Já jsem už v minulosti řekl, že s mnohými názory pana prezidenta nesouhlasíme. Byl to bezesporu nejlepší prezidentský kandidát, protože má nejbližší politický program našemu hnutí.

Máme mnohem kritičtější pohled na EU, pan prezident prosazoval přijetí eura, my ne. To, že pan prezident má na něco jiný pohled, to je přece normální a nijak to nenarušuje naše lidské vztahy.

Moment. Vás nemrzí, že vás sepsul prezident v médiích jen proto, že jste si dovolili hlasovat pro zákon, který se mu nelíbí, protože se ho týká?

Já to vůbec neberu špatně. Sám jsem pana prezidenta několikrát kritizoval, to není nic osobního. Sněmovnou prochází tolik různých zákonů, že nemůžeme mít na všechno stejný pohled. Nevidím na tom nic špatného a těším se na další setkání s panem prezidentem, protože diskuse s ním je vždy zajímavá, je to inteligentní a vzdělaný člověk.

Nikdy bych nejel na sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu, jehož zakladatelé byli prokazatelně kovaní nacisté a fašisté

Co říkáte na to, že vás, poslance Miloslava Roznera a třetího poslance už šetří policie kvůli vašim výrokům o táboře v Letech?

Vůbec o ničem nevíme. Je to kolorit celé české politické scény, že na vrcholné politiky podávají nejčastěji neziskové organizace, přisáté na veřejné peníze, trestní oznámení. Pak to mají domluveno s různými médii, že jim to pošlou, a ona pak reprodukují, že je na někoho podáno trestní oznámení.

Rád bych upozornil, že v ČR může kdokoliv a kdykoliv podat na někoho trestní oznámení. Dokonce to nestojí ani žádné peníze. Nesvědčí to vůbec o ničem. Na mě bylo už podáno několik desítek trestních oznámení, například neziskovkami s politickým programem. Jen z toho důvodu, že chceme, aby bylo zastaveno jakékoli financování politických neziskovek. Proto je rozčilujeme a ony nás udávají.

Nikdy jsem nebyl z ničeho obviněn, všechna trestní oznámení spadla do koše. Když už média píšou hanlivý článek, že na mě nějaký jejich kamarád podal trestní oznámení, ať prosím také napíšou, že bylo odloženo. To už se ale nikomu psát nechce. Předpokládám, že i toto bude opět odloženo, protože já jsem nikdy nic nezákonného neudělal.

Výrok o „neexistujícím pseudokoncentráku“ z úst poslance Roznera, který jej pronesl na celostátní konferenci SPD, kritizoval i váš poslanec Zdeněk Podal. Nemyslíte si, že Rozner přestřelil?

Já jsem u toho fyzicky ani nebyl. Zřejmě jsem byl buď na toaletě, nebo v salónku s panem prezidentem. Vůbec jsem to neslyšel a za sebe říkám, že já bych takový výrok nepoužil. Jsem člověk, který odsuzuje hrůzy druhé světové války a holokaustu.

Nikdy bych nejel na sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu, jehož zakladatelé byli prokazatelně kovaní nacisté a fašisté. Naopak se již několik let snažím, a svědkem jsou mi bývalý ministr kultury Daniel Herman i pardubický hejtman Martin Netolický, abychom z koncentračního tábora v Brněnci u Svitav, kde mimochodem působil Oskar Schindler, udělali pietní místo.

Opravdu prosím, skončeme s tou nechutnou kampaní vůči mně, protože já za památník obětem holokaustu několik let bojuju. Na Letech nám vadil utajený odkup vepřína za 450 miliónů, připadá nám to neadekvátní, pietní místo už tam je a je to zcela v pořádku.

Vy i vaši poslanci jste při příležitosti nedávných protestů často používali termíny jako Majdan, státní převrat... Vážně máte pocit, že ty demonstrace byly pokusem o puč, který řídil někdo zvenčí? Demonstrace proti vládě tu přece byly vždycky, a nikdy to nikdo takhle nedramatizoval.

Prosím vás, demonstrovat je přece úplně v pořádku. Vzpomeňte si, kolik já jsem organizoval demonstrací. Tady jsou mediálně adorovány a popostrkovány akce, které jsou označeny za demonstrace za dodržování Ústavy a demokracie, a médiím nevadí, že například v Plzni na demonstraci vystupující na mikrofon vyzýval k tomu, a teď cituji, aby všichni nově zvolení poslanci SPD odstoupili a nahradili je poslanci ODS a TOP 09?

Budu citovat dalšího, který byl nespokojen s tím, že u vlády nejsou poslanci Demokratického, tedy Kalouskova bloku. Já bych řekl, že je to tím, že pan Kalousek dostal pět procent. V Brně řekla mluvčí na mikrofon, že by měl Okamura kvůli fašismu odejít okamžitě z politiky. Zpochybnila tím hlas 540 tisíců voličů. Tyto akce jsou podporovány mediálním mainstreamem, a ano, to mi skutečně připomíná Majdan.

Chci všechny poprosit, abychom respektovali, že máme různé názory, to ale neznamená, že si budeme nadávat. Tím tuhle zemi neposuneme

Ty demonstrace byly pokojné, všichni se nakonec v klidu rozešli a šli domů. To přece nemůžete srovnávat.

Tyto výroky mi demokratické nepřipadají. Zpochybňování výsledku nedávných voleb, to je dodržování Ústavy a demokracie? Umělé nálepkování a přímo likvidace a šikana názorových odpůrců?

Situace je bohužel tak vyhrocená tímto „demokratickým“ blokem, že já jsem terčem několika tisíc zpráv, že mě chtějí zavraždit, fyzicky zlikvidovat.

Obrátil jste se s tím na policii?

Přede dvěma týdny jsem napsal interní dopis ministru vnitra Lubomíru Metnarovi, že mám obavy o svůj život. Jsou desítky lidí, kteří mi přímo píšou, že mě chtějí střelit kulkou do čela, zavraždit mě. Vyhrožují mi fyzickou likvidací. Všiml jsem si, že u té fotečky mívali, že volí toho a toho. Nebudu nikoho specifikovat, ale jsou to právě ty strany, které byly na straně pana Drahoše, a jsou to příznivci tohoto bloku.

Snaží se likvidovat moji prodejnu, někteří novináři si tam vyvěsili transparent, aby mi odradili zákazníky. Aktivisté rozdávali falešné letáky se slevou mého obchodu, aby mě obtěžovali. Jsem čistý plátce daní, můj příjem z politiky je násobně menší, než odvádím v ČR na daních.

Nikomu jsem nic nikdy neudělal, nic jsem neukradl, nikdy jsem nebyl obviněn, nemám pryč ani jeden bod za překročení rychlosti! Jediné, co mám, je politický názor, za který mě volilo 540 tisíc občanů. A za něj je mi vyhrožováno likvidací, bojím se jít v Praze po ulici, abych nebyl fyzicky napaden!

To si ty tábory zřejmě nemají co vyčítat. Já jsem viděl na sociálních sítích zase uživatele s logem SPD, který chtěli topit děti s jinou barvou kůže a podobně.

Já jsem nikdy nic takového nepsal, nás volí 540 tisíc lidí.

Já také nemluvím o vás. Vy jste ale začal s tím, že vás voliči jiných politiků chtějí zabít.

Nedávejte mi prosím vinu za lidi, které jsem nikdy neviděl a nemám na ně vliv. Já chci zákon o referendu, hmotnou odpovědnost politiků, jejich přímou volbu a odvolatelnost. Jestli se mi podaří prosadit tyto tři zákony, jsem připraven odejít z politiky. Nemám zapotřebí po sobě nechat takhle plivat. Nevím, proč tady někdo hrotí atmosféru jen proto, že máme nějaké názory.

Vy nemáte pocit, že k té vyhrocené atmosféře také svým dílem přispíváte?



Čím? Tím, že chci zákon o referendu?

To ani ne. Spíš tím, že označujete jiné lidi za parazity a podobně.

Promiňte, to vám zopakuji. Parazit je cizopasník, ten, kdo je práceschopný, zdravý, ale nepřispívá do systému, pouze z něj účelově a promyšleně bere. Jako klíště, které se přisaje, drží se vás, a když vás vysaje, tak odpadne a přisaje se na někoho jiného. Já jsem se vypracoval z nuly, od rodičů jsem nedostal ani halíř, vždy jsem pomáhal lidem.

Chci všechny poprosit, abychom respektovali, že máme různé názory, to ale neznamená, že si budeme nadávat. Tím tuhle zemi neposuneme. Tento týden jsem s tím už začal, a celý rok chci říkat, že se společnost neuvěřitelně rozdělila. A budu apelovat na to, ať si vzájemně neškodíme nevraživostí.

Jsem připraven chodit po ulici a lidem vysvětlovat, i těm, kterým se to nebude líbit, abychom se spojovali a bavili se normálně. Beru to jako jeden z nejznámějších politiků jako svůj úkol, i kdyby mi to mělo snížit preference. Zeptejte se mě za půl roku, jak se mi to daří.