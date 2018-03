rak, Právo

„Ruský diplomatický personál tak zůstává nejvýznamnějším zdrojem rizika nevědomého kontaktu se zpravodajským důstojníkem cizí moci,“ píše BIS. Ruští špióni se tak dostávají k citlivým interním informacím a mají velmi dobrý přehled o dění v zákulisí zdejší politické scény.

Na ruské ambasádě v Praze podle informací Práva pracuje 122 lidí, z toho 45 diplomatů. Generální konzuláty v Brně a Karlových Varech mají celkem 18 zaměstnanců, z toho osm diplomatů. Proti tomu ČR má v Rusku 56 zaměstnanců, z toho šestnáct diplomatů.

Pro srovnání, USA mají v Praze 70 lidí, z toho 44 diplomatů, Čína má 26 pracovníků a 22 diplomatů a Německo 26 zaměstnanců a 25 diplomatů.

Čeká se odvetná akce



Pokud Česko ruské diplomaty vyhostí, musí počítat s reciproční reakcí Moskvy. „O této možnosti se diskutuje, ale pokud by mělo dojít k vyhoštění ruských diplomatů, bude se jednat o výsostné politické rozhodnutí,“ reagoval na slova premiéra Andreje Babiše mluvčí BIS Ladislav Šticha. „BIS už předala veškeré potřebné informace,“ dodal.

Bývalý šéf civilní rozvědky ÚZSI Karel Randák je přesvědčen, že pokud Česko ruské diplomaty vyhostí, půjde ve všech případech buď o příslušníky ruských tajných služeb, nebo o spolupracovníky.

Exministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) v ČT řekl: „Někteří lidé jsou na hranici toho, že by vyhoštěni být měli. O některých se ví, že to jsou agenti, je to přiznaná věc, pak jsou nepřiznaní a někteří unikají všem.“