Barbora Zpěváčková, Novinky

Podle novely budou nyní banky muset poskytovat údaje o klientech a obchodních transakcích mezinárodní i vnitrostátní správě daní.

Michálek chtěl rozšířit okruh i na advokáty, notáře, daňové poradce, auditory a exekutory. Návrh hájil s tím, že je potřeba mít efektivní úpravu pro praní špinavých peněz a proti daňovým únikům velkých společností. Odmítal, že by šlo o prolomení mlčenlivosti advokátů, jak tvrdili někteří odpůrci návrhu.

„Je tam limit 500 tisíc korun daňového úniku, což znamená, že se vztahuje pouze na podezření z daňových zločinů,“ obhajoval Michálek. Jeho návrh podporovala i ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová.

Michálkův návrh nakonec přijat nebyl, podpořilo ho 51 poslanců z řad hnutí ANO, Pirátů a KSČM. Proti bylo 70 poslanců. Advokáti, notáři nebo poradci tak nakonec budou muset poskytovat informace jen mezinárodní správě daní.

Hrozí neuvěřitelná zvůle, varoval Kalousek



Před samotným hlasováním o zákoně to ve Sněmovně vřelo. Proti Michálkově návrhu brojil například předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „Ten paragraf je napsán do té míry široce, že hrozí neuvěřitelná zvůle, ke které by mohlo docházet bez jakékoliv kontroly, bez jakýchkoliv pojistek,“ varoval Kalousek.

Proti se vyslovil i Václav Klaus ml. „Musím říci, že asi podruhé v životě budu muset souhlasit s poslancem Kalouskem, byť ne zcela. Odmítám tu novelu jako celek, nejenom část toho pozměňovacího návrhu, protože tato novela prolamuje mlčenlivost v profesi advokáti, notáři, daňoví poradci, soudní exekutoři a auditoři,“ podotkl.

Zdůraznil, že primární povinností státu není jen vybírání daní, ale zajistit lidem svobodný život. A vzápětí přitvrdil. „Schválíme tady prolomení mlčenlivosti advokátů? To je víceméně příprava diktatury, dá se říct,“ prohlásil.

Benda se zostra pustil do Pirátů



Poslanec Marek Benda, který je vystudovaný právník, se obul jak do Pirátů, tak do ministryně Schillerové. „Ministerstvo financí si to tady lobbisticky obíhá, využívá k tomu Piráty, od kterých jsem opravdu čekal, že budou spíše uskupením, které bude hájit lidskou svobodu a nebude nabíhat na to, co se pokouší prosadit ministerstvo financí,“ konstatoval.

Michálek se vzápětí proti obvinění ohradil. „Já si myslím, že ta svoboda, co máme v programu jako Pirátská strana, neznamená svoboda prát špinavé peníze a organizovat masivní daňové úniky. To opravdu takhle nelze vykládat. A lobbistické návrhy, to jsou ty návrhy, co předkládáte vy,“ vmetl Bendovi.

Proti návrhu Michálka se postavil i poslanec Ondřej Veselý (ČSSD), který pracuje jako advokát. „Ačkoliv si kolegů od Pirátů velmi vážím, musím říct, že pozměňovací návrh, který prolamuje mlčenlivost advokátů, je pro mě něco naprosto nepřijatelného,“ řekl na plénu.

„Prosím zvažte tuto věc. Je to otevření Pandořiny skříňky a jakmile ta Pandořina skříňka bude otevřena, tak potom už advokacie a vztah advokáta a klienta nebude už nikdy tím, čím byl,“ dodal.