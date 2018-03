Karolina Brodníčková, Právo

Na nabídce čtyř křesel ve vládě pro ministry ČSSD se v sobotu shodl poslanecký klub ANO. Odmítl zároveň, aby ČSSD dostala vnitro a finance. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) počet ministrů vysvětlil tím, že je „potřeba vzít kalkulačku a spočítat poměry“. Podle jeho propočtů nárok ČSSD vychází na 3,5 ministerského postu.

Předseda soc. dem. Jan Hamáček na to reagoval slovy, že ČSSD stojí i o zdravotnictví, resort práce a sociálních věcí a spravedlnost.

Podle poslance Romana Onderky si musí ČSSD svůj postoj hájit. „Pokud hnutí ANO chce, aby ČSSD byla ve vládě, tak musí zajistit, aby vláda komunikovala a aby v ní byl respekt partnerů. Ten lze vyjádřit i tím, že počet ministerských míst nebude přímo odpovídat výsledkům voleb,“ řekl Právu Onderka. Ten se na pokračování sjezdu 7. dubna bude ucházet o post místopředsedy ČSSD.

„Těch požadovaných pět ministerstev, jak navrhl předseda Hamáček, je minimum toho, jak by ANO mělo vyjádřit svůj respekt ČSSD a to, že to s vládou myslí vážně,“ dodal Onderka.

Foldyna: Chceme důstojné zastoupení

Poslanec připomněl, že velkorysost nabídky může nakonec i rozhodnout o tom, jak vnitrostranické referendum o účasti v koalici dopadne. „Ve svém okolí vnímám, že sociální demokraté jsou opatrní a bojí se dvou zásadních věcí. Zaprvé, že bychom nenaplnili slib, který jsme dali voličům před volbami ve vztahu k trestně stíhané osobě ve vládě. A také, že bychom mohli dopadnout ještě hůř, protože jednu zkušenost ve vládě už máme,“ řekl Onderka.

Podle něj by vládní nabídka musela být hodně zajímavá, aby soc. dem. tento názor většinově změnila.

Podle předsedy poslanců Jana Chvojky se ČSSD nemusí se čtyřmi resorty smiřovat. „Jednání byla teprve zahájena, tudíž není třeba brát tuto věc jako dohodnutou. Pro ČSSD samozřejmě platí, že čím víc resortů dostane, tím lépe,“ sdělil Právu.

Mělo by nám jít hlavně o kvalitu, aby ve vládě ČSSD nebyla do počtu. Oni si to pánové z ANO velmi dobře uvědomují, není možné, aby nabízeli pouze okrajové resorty Martin Netolický, ČSSD

Dobrou nabídku od ANO očekává i další poslanec z patnáctičlenného klubu soc. dem. Jaroslav Foldyna, který chce také být místopředsedou strany. „ČSSD by musela mít důstojné zastoupení. Vypadá to, jako by ČSSD mermomocí chtěla být ve vládě, ale tak to není. Hnutí ANO velmi potřebuje ČSSD, aby získalo kredit, který má ČSSD v zahraničněpolitických záležitostech. Ten hnutí ANO s trestně stíhaným premiérem chybí,“ myslí si poslanec.

Pardubický hejtman Martin Netolický, který je jedním z favorizovaných kandidátů na místopředsedu, očekává od ANO lepší podmínky. „Pět resortů a z toho jeden silový bych chápal a je to ostatně i požadavek vedení. Ale ve chvíli, kdy by to byly čtyři resorty a z toho jeden silový? Je otázka, jestli by nižší počet neměl být kompenzován kvalitou,“ řekl Právu.

Kolik křesel by ČSSD nakonec obsadila, není podle Netolického zásadní. „Protože by měly být v koaliční smlouvě záruky, že nebude docházet k přehlasovávání. Mělo by nám jít hlavně o kvalitu, aby ve vládě ČSSD nebyla do počtu. Oni si to pánové z ANO velmi dobře uvědomují, není možné, aby nabízeli pouze okrajové resorty,“ zdůraznil Netolický.

„Bavme se o stíhání“

Otevřít by se měla i otázka trestně stíhaného premiéra Babiše, což podle usnesení sjezdu považuje ČSSD za zásadní problém. „Představa, že hnutí ANO bude trvat na vnitru, financích a spravedlnosti a trestně stíhaném premiérovi, to by nebylo vyvážené, pak bych se přikláněl k tomu, aby ČSSD zvážila, zda do vlády půjde,“ dodal hejtman.

Poslankyně Alena Gajdůšková nechtěla návrh ANO komentovat. „Naše debaty nejsou jen o ministerstvech, musíme se bavit o tom, co bychom v případné vládě jako ČSSD mohli prosadit v programu,“ podotkla. Domnívá se, že by pro stranu bylo lepší zůstat v opozici. Pokud by však vládní účast posvětilo referendum, bude se jeho rozhodnutím řídit. Stejně jako poslanec a kandidát na místopředsedu Ondřej Veselý. „Doporučím, aby ČSSD nesouhlasila s vládou s hnutím ANO, pokud se něco zásadního nezmění. Ale stanoviskem referenda se budu řídit,“ řekl Právu.

Podle Veselého by se vyjednávací tým měl začít zabývat problémem, že v čele vlády hodlá sedět stíhaný premiér. „Máme usnesení sjezdu, že je to zásadní problém, ten odstraněn nebyl. Ani nebyla dána záruka, aby se vláda neopírala o hlasy SPD. Takže to jsou věci, přes které pro mě nejede vlak. Dokud se tyto věci nevyřeší, nemá cenu uvažovat o ministerstvech,“ zdůraznil Veselý.

Ostatní poslanci nechtěli jednání komentovat. Exministr zahraničí a bývalý volební lídr Lubomír Zaorálek vzkázal: „Počkám na výsledek jednání, teď mi nepřipadá vhodné to komentovat.“ Návrh Hamáčka, aby do vlády usedli za ČSSD odborníci, přivítali soc. demokraté v regionech.

Předseda pražské ČSSD Petr Pavlík míní: „Je to rozumný postoj. Poslanci mají poslancovat a ve vládě mají být odborníci. Jedinou výjimku, kterou bych udělal, je, aby v ní byl předseda strany.“