Novinky, ČTK

Členové předsednictva ČSSD před schůzkou novinářům řekli, že budou chtít především od předsedy strany Jana Hamáčka vědět o vyjednáváních o kabinetu víc, než vědí dosud z médií.

Hamáček v pátek serveru Seznam Zprávy řekl, že sociální demokracie usiluje v kabinetu o pět ministerstev. Podle poslance Antonína Staňka by měla mít zájem především o oblasti, které jsou pro stranu typické.

„Tedy oblast sociální, zdravotnictví, ale také nějaké silové ministerstvo, hovořilo se o ministerstvech spravedlnosti či vnitra,“ uvedl.

Poslanec Jaroslav Foldyna připomněl, že premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) čelí trestnímu stíhání kvůli případu Čapího hnízda. „Jednou z věcí by mělo být minimálně ministerstvo spravedlnosti nebo vnitra, které má tyto věci na starosti,“ uvedl.

K jednáním by rovnou přizval i komunisty. Členy vlády za ČSSD by podle něj neměli být poslanci, což se týká i šéfa strany Hamáčka. „Ale je to otázka k diskusi, není to žádné ultimátum,“ dodal.

Problémoví poslanci?



Babiš v pátek na závěr svého jednání o drogové problematice novinářům řekl, že dohodu mezi ANO a ČSSD by mohli stvrdit všichni poslanci obou stran. Zdůvodnil to spekulacemi, že všichni poslanci sociální demokracie by nemuseli hlasovat pro vládu, i kdyby se na ní strany domluvily.

„Jsou takové spekulace, že to bývalé vedení (ČSSD) je zásadně proti,“ uvedl. Právě bývalý premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka přitom podle něj zničil minulý kabinet.

Výsledek jednání by mělo také potvrdit vnitrostranické referendum ČSSD, jak s tím počítali nově zvolení lídři strany. „Jednou jsme řekli, že to bude referendum, tak by to mělo být referendum, myslím, že nemá smysl tady z toho problému utíkat,“ řekl Staněk.

Také podle Foldyny jde o věc, která patří k rozhodování jednoznačně všem členům.